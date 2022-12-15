Spor Fenerbahçeye 3 futbolcudan iyi haber
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Fenerbahçe'ye 3 futbolcudan iyi haber

Sarı-lacivertli takımda Enner Valencia, Luan Peres ve Nazım Sangare saha çalışmalarına başladı.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçede Enner Valencia, Luan Peres ve Nazım Sangarenin son durumu
Valencia, Peres ve Sangare

Fenerbahçe, FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Süper Lig'e verilen arada sezonun ikinci bölüm hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Sahada koşu ve koordinasyon uygulamasıyla devam eden antrenman; pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Tedavi süreçleri devam eden futbolcular bireysel programları dahilinde çalışmalar yaparken, Enner Valencia, Luan Peres ve Nazım Sangare saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Jesus'ta sıkıntı yok
SPOR
Jesus'ta sıkıntı yok


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