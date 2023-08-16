|
Spor

Fenerbahçe'de Rade Krunic ısrarı

Milan, Boşnak oyuncu için 13 milyon Euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler rakamı indirmek için çaba sarf ediyor. Fenerbahçe, Rade Krunic için transfer sürecini sonuna kadar kullanıp Milan'ın bonservis inadının kırılmasını bekleyecek.

09:37 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rade Krunic

Rade Krunic

Brezilyalı yıldız Fred'in ardından orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, İtalya Seri A takımlarından Milan'ın Bosna Hersekli orta sahası Rade Krunic ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Krunic ile prensipte anlaşmaya varmış, Milan ile bonservis pazarlıklarında ise sonuca ulaşamamıştı.


Milan, Rade Krunic için 13 milyon Euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler daha uygun bir rakama transferi bitirmek istiyor. Milan Tekrıik direktörü Pioli de kilit konumdaki Krunic'i bırakmak istemiyor.


Sarı lacivertliler Rade Krunic için transfer sürecinin sonuna kadar bekleyecek ve Milan'ın bonservis inadının kırılmasını bekleyecek.


Rovella için kiralama teklifi

Orta sahaya 6 numara takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe Juventus'ta forma giyen Nicola Rovella'yı da kiralık olarak kadroya katmak için harekete geçti. İtalya Seri A'da 4 kulübün transfer listesinde yer alan Rovella için sarı-lacivertli kulüp, temaslarını sürdürüyor.


Genoa altyapısında yetişen Nicolo Rovella, 2020-2021 sezonunda Juventus'a 26 milyon Euro karşılığında transfer oldu.






#Fenerbahçe
#Rade Krunic
#Milan
#Transfer
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Engellilere bireysel eğitim desteği ücreti ne kadar?