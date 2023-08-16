Fenerbahçe'de Rade Krunic ısrarı

Brezilyalı yıldız Fred'in ardından orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, İtalya Seri A takımlarından Milan'ın Bosna Hersekli orta sahası Rade Krunic ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Krunic ile prensipte anlaşmaya varmış, Milan ile bonservis pazarlıklarında ise sonuca ulaşamamıştı.





Milan, Rade Krunic için 13 milyon Euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler daha uygun bir rakama transferi bitirmek istiyor. Milan Tekrıik direktörü Pioli de kilit konumdaki Krunic'i bırakmak istemiyor.





Sarı lacivertliler Rade Krunic için transfer sürecinin sonuna kadar bekleyecek ve Milan'ın bonservis inadının kırılmasını bekleyecek.





Rovella için kiralama teklifi

Orta sahaya 6 numara takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe Juventus'ta forma giyen Nicola Rovella'yı da kiralık olarak kadroya katmak için harekete geçti. İtalya Seri A'da 4 kulübün transfer listesinde yer alan Rovella için sarı-lacivertli kulüp, temaslarını sürdürüyor.





Genoa altyapısında yetişen Nicolo Rovella, 2020-2021 sezonunda Juventus'a 26 milyon Euro karşılığında transfer oldu.



















