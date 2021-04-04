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Fenerbahçe'de sağ beke Elseid Hysaj

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin Napoli forması giyen Elseid Hysaj'ı gündemine aldığı ve oyuncunun sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede sağ beke Elseid Hysaj
Hysaj'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Fenerbahçe, yeni sezonda sağ beke yeni bir transfer yapacak. Tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül’ün sezon sonunda sarı-lacivertli formayla kariyerine nokta koyması planlanırken, yönetim bu bölgeye yeni bir transfer yapmak için harekete geçti. Yeni gelecek isim Nazım Sangare ile birlikte sağ beki tamamlayacak.

Fenerbahçe'de, İtalya Serie A’da Napoli forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Elseid Hysaj gündeme geldi. 27 yaşındaki Arnavut futbolcu ve menajeriyle temasa geçilirken, Hysaj’ın da sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Sağ bekin yanı sıra sol bekte de oynayabilen Hjsaj aynı zamanda Arnavut Milli Takımı forması da giyiyor.

Napoli formasıyla toplam 214 maça çıkan Hysaj'in 1 golü 9 asisti bulunuyor.
Reuters
Napoli formasıyla toplam 214 maça çıkan Hysaj'in 1 golü 9 asisti bulunuyor.

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