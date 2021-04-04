Fenerbahçe'de sağ beke Elseid Hysaj

Fenerbahçe, yeni sezonda sağ beke yeni bir transfer yapacak. Tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül’ün sezon sonunda sarı-lacivertli formayla kariyerine nokta koyması planlanırken, yönetim bu bölgeye yeni bir transfer yapmak için harekete geçti. Yeni gelecek isim Nazım Sangare ile birlikte sağ beki tamamlayacak.

Fenerbahçe'de, İtalya Serie A’da Napoli forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Elseid Hysaj gündeme geldi. 27 yaşındaki Arnavut futbolcu ve menajeriyle temasa geçilirken, Hysaj’ın da sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Sağ bekin yanı sıra sol bekte de oynayabilen Hjsaj aynı zamanda Arnavut Milli Takımı forması da giyiyor.

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Reuters Napoli formasıyla toplam 214 maça çıkan Hysaj'in 1 golü 9 asisti bulunuyor.

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