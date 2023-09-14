Fenerbahçe'de Sangare ile yollar ayrıldı: Yeni takımı belli oldu

Nazım Sangare Fatih Karagümrek'e transfer oldu.
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertli takımda, Nazım Sangare ile yollar ayrıldı. 29 yaşındaki oyuncu hakkında bir açıklama yapan Fenerbahçe, oyuncuya başarılar dedi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızın oyuncusu Nazım Sangare ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmiştir. Nazım Sangare’ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" İfadeleri kullandı.
Ayrıca 29 yaşındaki oyuncu Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı. Nazım Sangare, İstanbul ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.