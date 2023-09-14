Fenerbahçe'de Sangare ile yollar ayrıldı: Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertli takımda, Nazım Sangare ile yollar ayrıldı. 29 yaşındaki oyuncu hakkında bir açıklama yapan Fenerbahçe, oyuncuya başarılar dedi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızın oyuncusu Nazım Sangare ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmiştir. Nazım Sangare’ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" İfadeleri kullandı.