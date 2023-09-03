Fenerbahçe'den Jorginho'ya yeni teklif

Fenerbahçe, transfer gündeminde yer alan Arsenal'ın yıldızı Jorginho için yeni bir teklifte bulundu.

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu için daha önce yaptığı girişimlerden sonuç alamayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından İngiliz ekibinin kapısını bir kez daha çaldı.