Fenerbahçe'den Jorginho'ya yeni teklif

Arsenal geçen sezonun devre arasında kadrosun kattığı Jorginho'nun bonservisi için Chelsea'ye 11.3 milyon euro ödemişti.
Fenerbahçe, transfer gündeminde yer alan Arsenal'ın yıldızı Jorginho için yeni bir teklifte bulundu.
Brezilya asıllı İtalyan futbolcu için daha önce yaptığı girişimlerden sonuç alamayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından İngiliz ekibinin kapısını bir kez daha çaldı.
Jorginho'u ikna eden Fenerbahçe'nin Arsenal ile görüşmelerde önemli aşama kaydettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin diğer 6 numara adaları ise Real Betis'ten Guido Rodriguez, Tottenham'dan Pierre-Emile Hojbjerg ve Leicester City'den Ndidi.