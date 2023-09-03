|
Spor

Fenerbahçe'den Jorginho'ya yeni teklif

Sarı-lacivertlilerin 6 numara transferinde önceliği Jorginho. Fenerbahçe yıldız isim için Arsenal ile görüşmelerini sürdürüyor.

14:12 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arsenal geçen sezonun devre arasında kadrosun kattığı Jorginho'nun bonservisi için Chelsea'ye 11.3 milyon euro ödemişti.

Arsenal geçen sezonun devre arasında kadrosun kattığı Jorginho'nun bonservisi için Chelsea'ye 11.3 milyon euro ödemişti.

Fenerbahçe, transfer gündeminde yer alan Arsenal'ın yıldızı Jorginho için yeni bir teklifte bulundu.


Brezilya asıllı İtalyan futbolcu için daha önce yaptığı girişimlerden sonuç alamayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından İngiliz ekibinin kapısını bir kez daha çaldı.


Jorginho'u ikna eden Fenerbahçe'nin Arsenal ile görüşmelerde önemli aşama kaydettiği öğrenildi.


Fenerbahçe'nin diğer 6 numara adaları ise Real Betis'ten Guido Rodriguez, Tottenham'dan Pierre-Emile Hojbjerg ve Leicester City'den Ndidi.






#Fenerbahçe
#Arsenal
#Jorginho
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsun'da caddeler dereye döndü