Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Ozan Tufan geri döndü

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği üzerine 6-8 numarada oynayabilecek bir oyuncu arıyordu.
Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri döndü
Bu kapsamda sar-lacivertli takım, sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı, geri çağırdı.
İsmail Kartal ile konuştu
Teknik direktör İsmail Kartal, Ozan Tufan ile özel bir görüşme yaptı. 26 yaşındaki oyuncunun kadroda önemli bir yere sahip olacağını söyleyen Kartal, Tufan'ı ikna ederek sezonu Fenerbahçe'de tamamlamasını sağladı.
Fenerbahçe Ozan Tufan'ı açıkladı
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- "2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC’ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan Tufan'ın sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe’de geçirmesine karar verilmiştir. İstanbul'da yapılacak sağlık kontrolleri tamamladıktan sonra, Ozan Tufan ile sözleşme imzalanacaktır. Çubuklu forma ile mücadelesini sürdürecek futbolcumuza hedeflerimiz yolunda başarılar diliyoruz"