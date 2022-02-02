Spor Fenerbahçeden sürpriz hamle Ozan Tufan geri döndü
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Ozan Tufan geri döndü

Fenerbahçe, daha önce Watford'a kiraladığı futbolcusu Ozan Tufan'ın sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden sürpriz hamle: Ozan Tufan geri döndü
Ozan Tufan

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği üzerine 6-8 numarada oynayabilecek bir oyuncu arıyordu.

Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri döndü

Bu kapsamda sar-lacivertli takım, sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı, geri çağırdı.

İsmail Kartal ile konuştu

Teknik direktör İsmail Kartal, Ozan Tufan ile özel bir görüşme yaptı. 26 yaşındaki oyuncunun kadroda önemli bir yere sahip olacağını söyleyen Kartal, Tufan'ı ikna ederek sezonu Fenerbahçe'de tamamlamasını sağladı.

Fenerbahçe Ozan Tufan'ı açıkladı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC’ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan Tufan'ın sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe’de geçirmesine karar verilmiştir. İstanbul'da yapılacak sağlık kontrolleri tamamladıktan sonra, Ozan Tufan ile sözleşme imzalanacaktır. Çubuklu forma ile mücadelesini sürdürecek futbolcumuza hedeflerimiz yolunda başarılar diliyoruz"

Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Konan olmayınca rotasını Yunan oyuncuya çevirdi
SPOR
Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Konan olmayınca rotasını Yunan oyuncuya çevirdi

Hangi eşya ne kadar elektrik tüketiyor?

Hangi eşya ne kadar
elektrik tüketiyor?

​Elektrik faturasını düşürmenin 10 yolu.
Maaştan kesinti yapılamaz

Maaştan
kesinti yapılamaz

​Mahkemeden 'babalık izni' kararı.
Tele1 yayınında yine Kuran kursları hedef alındı: Çocukların beyinleri yıkanıyor

​Köylüler eksi 40 dereceye aldırış etmeden özel kıyafetlerle arıyor.

​PKK'ya yönelik Kış Kartalı Harekatı'nın detayları belli oldu.

Türkiye savaş konseptini değiştiriyor: ​Ramjet için tarih belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel yayınına gönderme.

​Geri itilen dokuz göçmen donarak can verdi
Daha beş yaşında

Daha beş yaşında

Pembe motosikletiyle parkurların tozunu attırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.