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Fenerbahçeli Dimitris Pelkas Hull City yolcusu

Türkiye'den yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Hull City, bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli ​Dimitris Pelkas Hull City yolcusu
Pelkas'ın güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gidecek oyuncular kadar kadrodan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda istemediği Dimitris Pelkas için, tanıdık bir kulüp devreye girdi.

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas Hull City yolcusu

Türkiye'den yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Hull City, bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Fenerbahçe'den Allahyar ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, sarı-lacivertli takımdan Pelkas için de devreye girdi.

İngiltere'ye gidiyor

Hull City'nin 28 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşması sağladığı ve Pelkas'ın bu hafta içerisinde İngiltere'ye gideceği öğrenildi. İngiltere Championship ekibinin, Yunan oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.

  • Opsiyon maddesi var
  • Pelkas geride bıraktığımız sezon 32 karşılaşmada süre alırken, 5 gol atmıştı. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor fakat bir yıllık opsiyon da olduğu için Fenerbahçe'nin bunu devreye sokacağı ve oyuncudan bonservis bedeli kazanacağı öğrenildi.

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