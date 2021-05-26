Spor Fenerbahçeli Zanka, Danimarka Milli Takımına çağrıldı
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçeli Zanka, Danimarka Milli Takımı’na çağrıldı

Fenerbahçe’nin geçen sezon başında Kopenhag’a kiraladığı Mathias Jörgensen (Zanka), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kasper Hjulmand tarafından Danimarka’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosuna davet edildi.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçeli Zanka, Danimarka Milli Takımı’na çağrıldı
Zanka daha önce 34 defa milli takım forması giymişti.

Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Hjulmand, "Takım kombinasyonlar üzerine kuruldu. Futbolu bir futbolcuyu çıkarıp yerine başka birini koymak olarak görmüyorum. Futbol ilişkisel bir oyun. Önemli olan bir turnuvada, yapılan çalışmaları sahada uygulamak ve birbirinize baktığınızda birbirinizin ne yapacağını bilmeniz." dedi. Daha önce denenmiş ve işe yarayan ilişkilerin yerini şansa bıraknın çok zor olduğuna değinen Hjulmand, şöyle devam etti:

"Zanka çok iyi milli maçlar oynadı. Bu takımın önemli bir parçası. Milli takımda bulunan diğer savunma oyuncularıyla ilişkileri iyi ve en son Dünya Kupası’nda Simon Kjaer ile birlikte yan yana da oynadı. Son baharda milli takıma çağırdığımda oynadığı maçlarda da çok iyi performans sergiledi. Zanka, ilişkili olduğu kurulan takımın bir parçası olarak Avrupa Şampiyonası yolunun bir parçası oldu. Kendisine güveniyorum. Kendisine işaret edildiğinde göreve hazır olduğunu biliyorum."

Sürpriz tercih

Danimarka medyası Kasper Schmeichel, Simon Kjaer ve Christian Eriksen’in de çağrıldığı 26 kişilik kadroya Zanka’nın da davet edilmesini sürpriz olarak duyurdu.

  • Hjulmand, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her halükarda en kötü senaryoya hazırlıklı olduğunu ve ek olarak 10-12 kişilik yedek liste hazırladığı, turnuvada herhangi bir aksilik olması durumunda yedek listedeki oyuncuların kadroya çağrılabileceği söyledi. Fenerbahçe ile Ağustos 2019’da sözleşme imzalayan Zanka, Ocak 2020’de Fortuna Düsseldorf’a, geçen sezon başı ise Kopenhag’a kiralanmıştı.

Abone Ol Google News
Evleri yıkıldı umutları değil

Evleri yıkıldı umutları değil

​Mahmud'un doğum günün evlerinin enkazında kutladılar.
Kurul toplanıyor

Kurul toplanıyor

​Kritik toplantı için gözler saat 18:00'de.
BioNTechtesevkiyat başladı

​Aşılar özel soğutucu TIR'larla Aşı ve İlaç Deposu'na naklediliyor..

​Bakanlık duyurdu: KOBİ'lere 'Nefes Kredisi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​“1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu”nda konuştu.

İstanbul ​Şişli'de kundaklama şüphesi.

​Her türlü illegal faaliyet fonlanıyor.
Buzdağının<br>görünen yüzü

Buzdağının
görünen yüzü

​Çinliler açıkladı: Koronavirüsün uzak akrabasını bulduk.
Tedbirlerde<br>esneme gündemde

Tedbirlerde
esneme gündemde

​1 Haziran'da müşteriye merhaba.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.