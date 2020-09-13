Fenerbahçe eski gözdesini istiyor

Vedat Muriqi’i Lazio’ya satan Fenerbahçe santrfor bölgesine 2 transfer yapmayı planlıyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetime verdiği raporda Vedat Muriqi tarzında, pivot özellikli bir forvet transferi yapılmasını istedi. Gündemde Eintracht Frankfurt’ta forma giyen Hollandalı golcü Bas Dost var.

Sarı-lacivertliler 31 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak olarak kadroya katmayı planlıyor. Bas Dost’u Fenerbahçe’nin yanı sıra Club Brugge ve Benevento da transfer etmek istiyor.

Umar Sadiq de gündemde

Forvete iki takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe’nin gündemine gelen diğer isim ise Partizan’ın 22 yaşındaki golcüsü Umar Sadiq.

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki Nijeryalı golcünün transferi için Partizan ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe, kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi olan ve Nijerya Milli Takımı forması da giyen Umar Sadiq için Partizan'a 4 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.