TRANSFER

Fenerbahçe'nin golcü adayları kimler?

Fenerbahçe eski gözdesini istiyor

Santrfor bölgesine iki transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe gündemine Hollandalı golcü Bas Dost'u aldı. Sarı-lacivertlilerin ayrıca Partizan’ın genç golcüsü Umar Sadiq için de görüşmeler başladığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bas Dost'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.

Bas Dost'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.

Fotoğraf: POOL / Reuters

Vedat Muriqi’i Lazio’ya satan Fenerbahçe santrfor bölgesine 2 transfer yapmayı planlıyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetime verdiği raporda Vedat Muriqi tarzında, pivot özellikli bir forvet transferi yapılmasını istedi. Gündemde Eintracht Frankfurt’ta forma giyen Hollandalı golcü Bas Dost var.

Sarı-lacivertliler 31 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak olarak kadroya katmayı planlıyor. Bas Dost’u Fenerbahçe’nin yanı sıra Club Brugge ve Benevento da transfer etmek istiyor.

Bas Dost'un kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bas Dost'un kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Umar Sadiq de gündemde

Forvete iki takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe’nin gündemine gelen diğer isim ise Partizan’ın 22 yaşındaki golcüsü Umar Sadiq.

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki Nijeryalı golcünün transferi için Partizan ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe, kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi olan ve Nijerya Milli Takımı forması da giyen Umar Sadiq için Partizan'a 4 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

  • Umar Sadiq bu sezon Partizan formasıyla 7 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

Umar Sadiq'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6 milyon euro.
Umar Sadiq'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

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