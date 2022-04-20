Fenerbahçe'nin Ozan Tufan kararı belli oldu: Af çıkmadı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan dönemi sona eriyor. Sarı-lacivertli takımın 2015 yılında Bursaspor'dan 7 milyon euro karşılığında transfer ettiği 27 yaşındaki oyuncu ile yollar ayrılıyor. Fenerbahçe'de toplamda 7 yılda, 3 kez kadro dışı kalan Ozan Tufan, son olarak teknik direktör İsmail Kartal ile tartışmış ve yine kadro dışı kalmıştı.
İpler tamamen koptu
TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı affetmedi ve milli oyuncunun defterini kapattı. Haberde İsmail Kartal ile iplerin tamamen koptuğu belirtilirken, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda Ozan'ın takımdan ayrılması yönünde karar alındığı öğrenildi.
- Sözleşmesinde 20 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan Ozan Tufan, menajeri aracılığıyla kulüplerle görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilirken, sarı-lacivertli kulübün ise milli futbolcudan 4.5 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.https://t.co/TWf79SOprG
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilirken, sarı-lacivertli kulübün ise milli futbolcudan 4.5 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.https://t.co/TWf79SOprG— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 14, 2022