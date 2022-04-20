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Fenerbahçe'nin Ozan Tufan kararı belli oldu: Af çıkmadı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile tartışan ve daha sonra yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Yapılan görüşmeler sonrasında Fenerbahçe Yönetimi, Ozan Tufan defterini kapattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin Ozan Tufan kararı belli oldu: Af çıkmadı
Transfermarkt verilerine göre Ozan Tufan'ın güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan dönemi sona eriyor. Sarı-lacivertli takımın 2015 yılında Bursaspor'dan 7 milyon euro karşılığında transfer ettiği 27 yaşındaki oyuncu ile yollar ayrılıyor. Fenerbahçe'de toplamda 7 yılda, 3 kez kadro dışı kalan Ozan Tufan, son olarak teknik direktör İsmail Kartal ile tartışmış ve yine kadro dışı kalmıştı.

İpler tamamen koptu

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı affetmedi ve milli oyuncunun defterini kapattı. Haberde İsmail Kartal ile iplerin tamamen koptuğu belirtilirken, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda Ozan'ın takımdan ayrılması yönünde karar alındığı öğrenildi.

  • Sözleşmesinde 20 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan Ozan Tufan, menajeri aracılığıyla kulüplerle görüşmelere başladı.

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