Fenerbahçe'nin Ozan Tufan kararı belli oldu: Af çıkmadı

Transfermarkt verilerine göre Ozan Tufan'ın güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan dönemi sona eriyor. Sarı-lacivertli takımın 2015 yılında Bursaspor'dan 7 milyon euro karşılığında transfer ettiği 27 yaşındaki oyuncu ile yollar ayrılıyor. Fenerbahçe'de toplamda 7 yılda, 3 kez kadro dışı kalan Ozan Tufan, son olarak teknik direktör İsmail Kartal ile tartışmış ve yine kadro dışı kalmıştı.

İpler tamamen koptu

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı affetmedi ve milli oyuncunun defterini kapattı. Haberde İsmail Kartal ile iplerin tamamen koptuğu belirtilirken, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda Ozan'ın takımdan ayrılması yönünde karar alındığı öğrenildi.

Sözleşmesinde 20 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan Ozan Tufan, menajeri aracılığıyla kulüplerle görüşmelere başladı.

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