TRANSFER

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi nasıl bir futbolcu

Fenerbahçe'nin 1.98'lik yeni golcüsü Kemal Ademi

Sarı-lacivertli kulüp, İsviçre ekibi Basel’in 24 yaşındaki santrforu Kemal Ademi'nin transferi için anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul’a geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ademi'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.4 milyon euro.

Ademi'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.4 milyon euro.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İsviçre’nin Basel takımının 24 yaşındaki santrforu Kemal Ademi’yi dün akşam İstanbul’a getirdi.

Kosova asıllı İsviçreli futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul’a geldiğini duyuran sarı-lacivertli kulüp, “Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir” açıklamasını yaptı.

43 maç 15 gol

Futbola İsviçre ekibi St. Gallen’de başlayan ve 2015 yılında Hoffenheim kulübünde kiralık olarak giden 1.98 boyundaki İsviçreli santrfor, 2016 yılında bonservisiyle Almanya kulübüne transfer oldu. 2018 yılında Neuchatel Xamax’ın yolunu tutan Ademi, 2019’dan beri Basel’de forma giyiyor. Geçen sezon Basel’de 43 maça çıkan Ademi, 15 gol ve 5 asistle oynarken, bu sezon ise 1 maçta forma giydi ve gol atamadı.

Süper Lig'de son gün transferleri
Süper Lig'de son gün transferleri

4 Ağustos'ta başlan yaz transfer dönemi Türkiye için bugün sona erecek. İşte Süper Lig'de transferin son gününde yaşanan sıcak gelişmeler;Kemal Ademi Fenerbahçe için geldiSarı-lacivertli kulüp, İsviçre ekibi Basel'in 24 yaşındaki santrforu Kemal Ademi ile anlaşma sağladı. Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır.Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir. pic.twitter.com/0ginqAnMXM&mdash; Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 4, 2020 Beşiktaş'ta Serdar Aziz sesleriSiyah-beyazlıların, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen stoper Serdar Aziz için harekete geçtiği iddia edildi.Beşiktaş'a Ghezzal'ı getirdiBeşiktaş, Leicester City'de oynayan kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için kulüp ve oyuncuyla görüşmelere başladı. Cezayirli futbolcu gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.Galatasaray eski yıldızlarını istiyorSarı-kırmızılılar Seri ve Onyekuru'nun transferleri için girişimlerini hızlandırdı.(Transfer gelişmeleri oldukça sayfamız güncellenecektir)

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