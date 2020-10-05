Fenerbahçe'nin 1.98'lik yeni golcüsü Kemal Ademi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İsviçre’nin Basel takımının 24 yaşındaki santrforu Kemal Ademi’yi dün akşam İstanbul’a getirdi.

Kosova asıllı İsviçreli futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul’a geldiğini duyuran sarı-lacivertli kulüp, “Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir” açıklamasını yaptı.

43 maç 15 gol

Futbola İsviçre ekibi St. Gallen’de başlayan ve 2015 yılında Hoffenheim kulübünde kiralık olarak giden 1.98 boyundaki İsviçreli santrfor, 2016 yılında bonservisiyle Almanya kulübüne transfer oldu. 2018 yılında Neuchatel Xamax’ın yolunu tutan Ademi, 2019’dan beri Basel’de forma giyiyor. Geçen sezon Basel’de 43 maça çıkan Ademi, 15 gol ve 5 asistle oynarken, bu sezon ise 1 maçta forma giydi ve gol atamadı.