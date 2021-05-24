Fenerbahçe'ye bedava orta saha: John Lundstram

Bu sezon kurduğu alternatifli kadroyla başarıya ulaşamaya Fenerbahçe, yeni sezon için kolları sıvadı. Bonservis ücreti ödemeden transferler yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde, aynı zamanda kadrodan gönderilecek isimlerde netlik kazanmaya başladı.

Gustavo yerine John Lundstram

Fenerbahçe yönetimi yeni sezonda Luiz Gustavo’yu kadroda düşünmezken, Brezilyalı futbolcunun alternatifini arıyor. Sarı-lacivertliler, İngiltere Championship takımlarından Sheffield United’ta oynayan John Lundstram’ı gündemine aldı.

Fenerbahçe, kulübüyle sözleşmesi sona eren İngiliz ön liberoyla temasa geçti. Sarı-lacivertliler, bonservis bedeli olmadan en iyisini nasıl alabilecekleri konusunda çalışmalar yapıyor.

Bu sezon 32 kez Sheffield United forması giyen Lundstram, 2 asist yaptı.

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