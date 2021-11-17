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Fernando Muslera'nın yediği sosyal medyada eleştiri konusu oldu

Galatasaray'da sezona iyi bir giriş yapamayan ve hatalı goller yiyen Fernando Muslera, Bolivya-Uruguay maçına kötü performansıyla damga vurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernando Musleranın yediği sosyal medyada eleştiri konusu oldu
Fernando Muslera - Galatasaray Kalecisi

Bolivya'ya 3-0 kaybedilen maçtan sonra Dünya Kupası şansını zora sokan Uruguay Milli Takımı'nda Fernando Muslera'nın yediği gol tartışma çıkardı.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ve milli takımında da hatalı goller yiyen Muslera tepki çekti. Dünya Kupası'ndan sonra milli takıma veda edeceği açıklanan oyuncu için daha erken bir değişiklik yaşanabileceği iddia edildi.

Fernando Muslera'nın Bolivya maçında yediği gol;

Sakatlık sonrasında yüzde yüzle dönemedi

  • İki sezon öncesinde yaşadığı ciddi sakatlık sonrasında sahalara geri dönüş yapan Fernando Muslera, eski performansını yakalayamadı. Zaman zaman iyi maçlar çıkartan Uruguaylı yıldız istikrarlı bir seviyeye henüz ulaşamadı. Özellikle sezon başında Avrupa elemeleri maçlarında yediği gollerle hayal kırıklığı yaşatan 35 yaşındaki file bekçisi milli takımda da sorunlar yaşıyor.

Galatasaray'da yedeği bulunmayan tek oyuncu

  • Fernando Muslera, sarı kırmızılıların kadrosunda alternatifi olmayan tek oyuncu konumunda. Teknik direktör Fatih Terim, İsmail Çipe, Fatih Öztürk ve Berk Balaban isimlerinden gerekli verimi alamadı. Tecrübeli teknik adam, milli takım dönüşünde Uruguaylı file bekçisiyle özel görüşüp kaptanının motivasyonunu artırmayı planlıyor.
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