Fernando Muslera'nın yediği sosyal medyada eleştiri konusu oldu

Bolivya'ya 3-0 kaybedilen maçtan sonra Dünya Kupası şansını zora sokan Uruguay Milli Takımı'nda Fernando Muslera'nın yediği gol tartışma çıkardı.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ve milli takımında da hatalı goller yiyen Muslera tepki çekti. Dünya Kupası'ndan sonra milli takıma veda edeceği açıklanan oyuncu için daha erken bir değişiklik yaşanabileceği iddia edildi.

Fernando Muslera'nın Bolivya maçında yediği gol;

Fernando Muslera, dün geceki Bolivya - Uruguay maçında kariyerinin en talihsiz gollerinden birini yedi. Kaptan Godin, golden sonra tepki gösterdi. Urugay'ın @FIFAWorldCup şansı da zora girdi. #Muslera, sakatlıktan sonra kendine gelemedi. Ülkesinde kendisine yoğun eleştiri var. pic.twitter.com/kyDicVCmtU REKLAM November 17, 2021

Sakatlık sonrasında yüzde yüzle dönemedi

İki sezon öncesinde yaşadığı ciddi sakatlık sonrasında sahalara geri dönüş yapan Fernando Muslera, eski performansını yakalayamadı. Zaman zaman iyi maçlar çıkartan Uruguaylı yıldız istikrarlı bir seviyeye henüz ulaşamadı. Özellikle sezon başında Avrupa elemeleri maçlarında yediği gollerle hayal kırıklığı yaşatan 35 yaşındaki file bekçisi milli takımda da sorunlar yaşıyor.

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