Spor Filip Novak ile Sinan Gümüşe sürpriz talip Görüşmeler başlıyor
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Filip Novak ile Sinan Gümüş'e sürpriz talip: Görüşmeler başlıyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Fenerbahçe forması giyen Filip Novak ve Sinan Gümüş için sarı-lacivertli kulüple görüşmelere başlayacağı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Filip Novak ile Sinan Gümüşe sürpriz talip: Görüşmeler başlıyor
İki futbolcu da geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı.

Transfer döneminde şu ana kadar sadece Altınordu'dan defans oyuncusu Kahraman Demirtaş'la sözleşme imzalayan Göztepe, bu hafta vites yükseltecek.

Gurbetçi stoper Şefik Abalı, Nijeryalı orta saha Vincent Onovo ve Brezilyalı kanat Lourency do Nascimento Rodrigues'i resmen kadrosuna dahil etmesi beklenen sarı-kırmızılıların Fenerbahçe forması giyen Filip Novak ve Sinan Gümüş'le ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yeniden seçilmesinin ardından sarı-kırmızılı yönetimin bu hafta içinde resmi görüşmelere başlayacağı açıklandı.

Göztepe'nin Novak'ı bonservisiyle almayı planladığı, Sinan'ı ise kiralayabileceği öğrenildi.

  • Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadılar
  • Fenerbahçe'ye geçen sezon Trabzonspor'dan gelen Çek sol bek Novak genelde yedek kulübesinde bekledi. Ligde 18 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı. Antalyaspor'dan gelen kanat Sinan Gümüş de Novak gibi 18 Süper Lig müsabakasında forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu takıma 3 gol ve 1 asist katkısı verdi.

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