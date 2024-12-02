Fiorentina - Inter maçında korkutan anlar! Edoardo Bove bir anda yere yığıldı

Serie A'da Fiorentina evinde Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'i ağırladı. Mücadele Edoardo Bove'nin orta saha civarında bir anda yere yığılması sonrası yarıda kesildi.
22 yaşındaki Edoardo Bove'ye sahada ilk müdahale yapıldıktan sonra İtalyan oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fiorentina-Inter mücadelesi tatil edildi.
Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, resmi sosyal medya hesabından İtalyan oyuncunun sağlık durumu hakkındaki son bilgilendirmeyi yaptı. Romano, Bove'nin sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Bu sabah Eduardo Bove'den iyi haber geldi. 13 saat entübe kalan Bove, bu sabah itibarıyla entübelikten çıkarıldı. Kendisi uyandı, bilinci yerinde ve sorulara cevap veriyor. Hastane kaynakları da Bove'nin beyninde veya kalbinde bir sorunun olmadığını söyledi. Her geçen gün daha iyi oluyor."