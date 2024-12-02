Fiorentina - Inter maçında korkutan anlar! Edoardo Bove bir anda yere yığıldı

"Bu sabah Eduardo Bove'den iyi haber geldi. 13 saat entübe kalan Bove, bu sabah itibarıyla entübelikten çıkarıldı. Kendisi uyandı, bilinci yerinde ve sorulara cevap veriyor. Hastane kaynakları da Bove'nin beyninde veya kalbinde bir sorunun olmadığını söyledi. Her geçen gün daha iyi oluyor."