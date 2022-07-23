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Florian Grillitsch transferinde yeni perde

Avusturyalı orta saha oyuncusu Florian Grillitsch, İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton ile anlaşamadı. Galatasaraylı yetkililer yaşanan bu sürecin ardından futbolcunun temsilcileriyle yeniden temasa geçerek tekliflerini yineledi ve oyuncuyu İstanbul'a davet etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Florian Grillitsch transferinde yeni perde
Florian Grillitsch

Galatasaraylı yetkililer, yılan hikayesine dönen Florian Grillitsch transferi için yeniden devreye girdi.

Sarı kırmızılı idareciler Avusturyalı futbolcunun Brighton ile anlaşamaması sonrasında oyuncunun menajerleriyle yeniden temasa geçti.

Futbolcuya önerilen teklifi güncelleyen Galatasaraylı yetkililer Grillitsch'i İstanbul'a davet etti.

Orta sahaya yapılacak takviye için oldukça kritik önem taşıdığı düşünülen oyuncunun transferinin bitmesini isteyen Dursun Özbek ve yönetiminin Grillitsch'i önümüzdeki hafta kadroya katmayı hedeflediği aktarıldı.

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