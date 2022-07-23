Florian Grillitsch transferinde yeni perde

Dünya

Tahıl koridoru anlaşması Arapların gündeminde: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferi

Arap gazeteci ve akademisyenler, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi olarak nitelendirdi. Yemenli yazar Faris el-Meyseri, "Türkiye, dünyayı açlıktan kurtardı" ifadelerini kullanırken, Katarlı yazar Cabir el-Harmi ise, "Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'yı tahıl sevkiyatı anlaşmasını imzalamaya ikna etmeyi başarması, bölgesel ve uluslararası sahada oynadığı merkezi rolü bir kez daha ortaya koydu" dedi.