Florian Grillitsch transferinde yeni perde

Galatasaraylı yetkililer, yılan hikayesine dönen Florian Grillitsch transferi için yeniden devreye girdi.
Sarı kırmızılı idareciler Avusturyalı futbolcunun Brighton ile anlaşamaması sonrasında oyuncunun menajerleriyle yeniden temasa geçti.
Futbolcuya önerilen teklifi güncelleyen Galatasaraylı yetkililer Grillitsch'i İstanbul'a davet etti.
Orta sahaya yapılacak takviye için oldukça kritik önem taşıdığı düşünülen oyuncunun transferinin bitmesini isteyen Dursun Özbek ve yönetiminin Grillitsch'i önümüzdeki hafta kadroya katmayı hedeflediği aktarıldı.