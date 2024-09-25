Francesco Farioli'den Beşiktaş'a övgü: "Bu kulübün..."

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak Ajax'ta teknik direktör Francesco Farioli ile futbolcu Jordan Henderson basın toplantısında soruları yanıtladı.





Teknik Direktör Francesco Farioli şöyle konuştu:

'Büyük bir geçmişe sahip'

"Beşiktaş, bu sezon çok farklı. Yeni oyuncuları var. Her zaman kazanma odaklı bir kulüp. Büyük bir geçmişe sahip. Rafa Silva ve Al Musrati gibi çok tehlikeli oyuncuları var. En yüksek seviyede mücadelemizi vereceğiz. Zor bir maç olacak. Sahada taraftarımızın istediklerini görmesini sağlayacağız."

'Bu, güzel bir his'

"Onlardan korkmamalıyız. Saygılı olmak zorundayız. Korkmanız gerekmiyor çünkü o zaman kendinizi bloke edersiniz. Her zaman baskı vardır. Böylece adrenalin de aktive oluyor. Bu, güzel bir his."

'Süper Kupa'yı kazandılar'

"Yaptığı işlerden dolayı tebrik ediyorum. Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandılar. Ligde de iyi sonuçlar aldılar. Oyunlarını çok değiştirdiler. Bu, kulübün DNA'sında var."

'Şu an çok zor'

"Herkes yeni formatı keşfetmeye çalışıyor. Hesaplama yapmak şu an çok zor. Her maça bir finalmiş gibi davranmak ve en iyi verimi almak zorundayız."

Futbolcu Jordan Henderson'un öne çıkan açıklamaları:

'Problem yaratmaya çalışacağız'

"Geliştirmemiz gereken konular var. Umarım yarınki maçta performansımız daha yüksek olur. Beşiktaş'ın iyi oyuncuları var. Çok güçlüler. Ligde iyi bir performans sergiliyorlar. Zor bir maça çıkacağız. Bizim için önemli bir test olacak. Kalitemizi göstererek onlara problem yaratmaya çalışacağız."





'Futbolcuları da düşünmek zorundayız'

"Ben biraz eskiye dayanarak düşünen biriyim. Yeni formatı birkaç sene sonra daha iyi değerlendirebiliriz. Ancak maç takvimi git gide yoğunlaşıyor. Futbolcuları da düşünmek zorundayız. Belki daha fazla sakatlıklar olacak. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Uluslararası maçları oynayacak oyuncular için çok zor olacak. Dehşet verici bir şey."



















