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Fenerbahçe Frankfurt deplasmanında

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, bugün deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Sarı-lacivertliler maçın oynanacağı stadyumda hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında bugün saat 22.00’de Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.

Avrupa arenasına play-off turundan katılan ve HJK Helsinki’yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran sarı-lacivertli temsilcimiz, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı.

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt’u da yenerek hem gruplara iyi bir başlangıç yapmak hem de yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Tisserand, Nazım Sangare ve Jose Sosa, Alman ekibi karşısında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun’dan da yararlanamayacak.

  • STAT: Deutsche Bank Park
  • HAKEM: Maurizio Mariani (İtalya)
  • SAAT: 22.00 / YAYIN: EXXEN
  • EİNTRACHT FRANKFURT: Trapp, Evan N’Dicka, Hinteregger, Christopher Lenz, Erik Durm, Ajdin Hrustic, Djibril Sow, Daichi Kamada, Jesper Lindstrom, Sam Lammers, Jens Hauge
  • TEKNİK DİREKTÖR: Oliver Glasner
  • FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Min Jae Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Gustavo, Meyer, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi, Valencia
  • TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

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