Trendyol Süper Lig 10. hafta derbi karşılaşmasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen attı. Siyah-beyazlıların tek golünü 90+4. dakikada Muçi kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 28 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. İlk yenilgisini alan Beşiktaş 20 puanda kaldı. Galatasaray-Beşiktaş maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 10. hafta derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk etti.
RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 galibiyetle tamamladı.
Galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Siyah-beyazlıların tek golünü 90+4. dakikada Muçi kaydetti.
Galatasaray'da Kaan Ayhan maçın 51. dakikasında sakatlanarak yerini Jelert'e bıraktı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 28 yaparak Beşiktaş ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Ligdeki ilk yenilgisini alan Beşiktaş 20 puanla 4. sırada kaldı.
Galatasaray, Rams Park'ta Beşiktaş karşısında üst üste 5. galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray bay geçerken Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
4. dakikada Joao Mario'nun sağdan yaptığı ortada topla buluşan Semih Kıılıçsoy, ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.
6. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkte Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu topu güçlükle kornere çeldi.
13. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sara'nın sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Davinson Sanchez altıpas üzerinde kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.
38. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Osimhen'in penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.
44. dakikada Gedson Fernandes'in pasıyla topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası sağ çaprazında çektiği şutta, kaleci Muslera topu kurtardı.
45. dakikada Davinson Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi'nin şutunda, Emirhan Topçu'ya çarpan top direğin dibinden kornere gitti.
İKİNCİ YARI
54. dakikada Masuaku'nun pasıyla topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasına girdikten sonra topukla meşin yuvarlağı Joao Mario'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, Abdülkerim Bardakcı'ya çarpan top yandan kornere gitti.
67. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Gabriel Sara'nın sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Osimhen penaltı noktasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0
79. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Osimhen, bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla üstten auta çıktı.
90+4. dakikada Beşiktaş, farkı 1'e indirdi. Ndour'un pasıyla topla buluşan Muçi'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 2-1.