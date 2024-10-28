Galatasaray, Trendyol Süper Lig 10. hafta derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 28 yaparak Beşiktaş ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e yükselterek liderliğini sürdürdü.