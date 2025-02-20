Galatasaray, 4-1'in rövanşında UEFA Avrupa Ligi play-off turu karşılaşmasında AZ Alkmaar'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.





Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar, Avrupa'ya veda etti. Temsilcimizin gollerini 56. dakikada Victor Osimhen ile 70. dakikada Roland Sallai attı.





AZ Alkmaar'ın gollerini ise 43. dakikada Maikuma ile 55. dakikada Kasius kaydetti.





Galatasaray'ın kalesini koruyan Günay Güvenç yaptığı 8 kurtarışla karşılaşmaya damga vurdu. Son düdüğün ardından taraftarlar, başarılı file bekçisini ayakta alkışladı.

Son 16 turuna yükselen Hollanda temsilcisinin muhtemel rakibi Tottenham veya Manchester United'dan birisi olacak.





Maçtan önemli dakikalar:

5' Sol çapraza doğru hareketlenen Peer Koopmeiners ara pasını ceza sahası içi sol çaprazına hareketlenen Sven Mijnans'a gönderdi. Sven Mijnans altıpas sol çaprazından vuruşunu yaptı ancak Günay Güvenç bu topu son anda çıkarttı.

14' AZ Alkmaar gole yaklaştı. Önce Günay, ardından Davinson Sanchez kritik müdahaleler ile gole izin vermedi.

27' Sol kanattan gelişen atakta Troy Parrott'un pası ile altıpas sol çaprazında topla buluşan David Wolfe yerden vuruşunu yaptı ancak Günay Güvenç uzandı ve gole izin vermedi.

43' Hızlı gelişen atakta rakibini geçerek ceza yayı sağ tarafından ceza sahamıza giren Ernest Poku pasını penaltı noktası sağ tarafına doğru hareketlenen Seiya Maikuma'ya gönderdi. Seiya Maikuma topu düzelterek yerden vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 0-1.

İKİNCİ YARI

55' Savunmamızın bir türlü uzaklaştıramadığı top ceza yayı sağ çaprazına doğru açıldı. Bu noktada bulunan Denso Kasius bekletmeden gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 0-2.

Kasius uzaktan bir şutla farkı 2’ye çıkardı. pic.twitter.com/ceXomikkbK — TRT Spor (@trtspor) February 20, 2025

56' Orta alanın sağ tarafında topla buluşan Lucas Torreira ileri doğru hareketlenen Victor Osimhen'e doğru uzun oynadı. Penaltı noktası gerisinde topla buluşan Victor Osimhen bekletmeden sert vurdu ve meşin yuvarlağı kalenin ortasından filelerle buluşturdu: 1-2.

GOOOLLL! Victor Osimhen harika bir vuruşla farkı 1’e indirdi! pic.twitter.com/Fa6zxxFCJV — TRT Spor (@trtspor) February 20, 2025

63' Sağ kanattan hareketlenen Denso Kasius penaltı noktasına doğru hareketlenen Troy Parrott'a yerden pasını gönderdi. Golcü oyuncu yerden vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Günay Güvenç son anda gole izin vermedi.

70' Berkan Kutlu'nun ara pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz penaltı noktası sağ arka tarafına doğru hareketlenen Roland Sallai'i gördü. Tecrübeli oyuncu bekletmeden yerden vuruşunu yaptı ve topu kalenin orta tarafından filelerle buluşturdu: 2-2.





GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇ SONUCU





GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - AZ Alkmaar maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Maçtan notlar:

Muslera 14 sezonda ilk kez yedek

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde herhangi bir sakatlığı olmadığı bir maçta ilk kez yedek kaldı. Sarı-kırmızılı takıma 2011'de transfer olan Muslera, rotasyon yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçları haricinde Süper Lig ve Avrupa kupası maçlarında sakat veya cezası olmadığı dönemde hep sahada yer aldı. AZ Alkmaar mücadelesinde yedek kalan Muslera, Galatasaray kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.





Yedek kulübesinde altyapıdan 8 oyuncu

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde altyapıdan yetişen 8 futbolcu yer aldı. Galatasaray altyapısından yetişen Jankat Yılmaz, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Hasan Turan, Çağrı Hakan Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı, teknik direktör Okan Buruk'tan forma bekledi.





Roland Sallai gol sayısını 3'e çıkardı

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Avrupa Ligi'nde 2. golünü kaydetti. Macar futbolcunun, Süper Lig'de de 1 golü bulunuyor. Müsabakaya 11'de başlayan Roland Sallai, 90 dakika sahada kaldı.





Galatasaray taraftarından Filistin mesajı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bir kez daha Filistin'de yaşanan soykırıma tepki gösterdi. Taraftarlar, müsabakadan önce kale arkalarındaki tribünlerde İngilizce, "Filistin özgür değilse dünya tutsaktır" ve "Filistin'deki soykırımı durdurun" yazılı pankartlar açtı. Galatasaray taraftarı, Filistin konusunda sürekli duyarlılığı ortaya koyan İskoçya'nın Celtic takımı taraftarları için ise, "Filistin'e olan sarsılmaz desteklerinden dolayı Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz" yazılı pankart hazırladı.





5G denemesi yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, test aşamasında olan 5G teknolojisini ilk kez RAMS Park'ta denedi. Türkiye'nin 2026'da geçmeyi planladığı 5G teknolojisiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki müsabakada ilk kez statta 5G denemesi gerçekleştirildi.





UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI











