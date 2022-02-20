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Galatasaray Aliou Dieng'in peşinde

Ön libero bölgesini ara transfer döneminde geçici olarak Erick Pulgar ile kuvvetlendiren Galatasaray, sezon sonunda kalıcı bir isim arayışında. Fransız basınında çıkan iddialara göre, sarı-kırmızılı takım daha önce de ilgilendiği Al Ahly’nin ön liberosu Aliou Dieng’i yeniden gündemine aldı.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray Aliou Diengin peşinde
Aliou Dieng'in güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro.

Galatasaray, sezon sonunda ön libero mevkisine bonservisiyle bir futbolcu almayı planlıyor. Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu’nun ön libero performansını beğenmeyen sarı-kırmızılı takım, ara transfer döneminde bu bölgeyi Erick Pulgar ile geçici olarak güçlendirmişti.

Sensibile harekete geçti

Galatasaray’da yeni sportif direktörlük koltuğuna oturan Pasquale Sensibile, hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Başkan Burak Elmas ve sportif danışman Luis Campos’un liderliğinde hareket eden Sensibile’nin ön libero için harekete geçtiği öğrenildi.

Galatasaray Aliou Dieng'in peşinde

Fransız basınında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılı takım daha önce de ilgilendiği Mısır ekibi Al Ahly’nin orta saha oyuncusu Aliou Dieng’i tekrar gündemine aldı. Galatasaray’ın yanı sıra İngiliz ekibi Fulham ile Hollanda ekibi Ajax’ın da Dieng için devrede olduğu iddia edildi.

  • Fernando'nun yeri dolmadı
  • Galatasaray, 2017-18 sezonu yaz transfer döneminde Manchester City’den 6 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Fernando Reges’in yerini bir türlü dolduramadı. Fernando ile 2 şampiyonluk kazanan Aslan, Brezilyalı oyuncuyu 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde 4.5 milyon Euro’ya Sevilla’ya satmıştı. Fernando’nun yerine transfer edilen Nzonzi, Lemina, Etebo gibi isimler de çare olamadı.

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