Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray - Elfsborg || Canlı

Galatasaray - Elfsborg || Canlı

17:0123/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray sahasında Elfsborg'la karşı karşıya geliyor.
Galatasaray sahasında Elfsborg'la karşı karşıya geliyor.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Elfsborg ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele saat 17.30'da başladı. Galatasaray - Elfsborg maçı Tabii TRT1 ekranlarından CANLI olarak yayınlanıyor. Galatasaray - Elfsborg karşılaşmasının canlı izleme bağlantısına haberimizden ulaşabilir ve canlı skoru haberimizden takip edebilirsiniz. İşte GS - ELF canlı anlatım.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 17.30'da RAMS Park'ta İsveç ekibi Elfsborg ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 4 puan ve averajla 8. sırada bulunuyor. Elfsborg ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla 16. sırada yer alıyor.


Galatasaray, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde oynadığı Yunan temsilcisi PAOK'u 3-1'lik skorla mağlup ederken, ikinci haftada da konuk olduğu Letonya takımı RFS ile 2-2 berabere kaldı. İsveç temsilcisi ise ilk hafta AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-2 kaybederken, ikinci haftada ise Roma'yı 1-0'lık skorla yendi.


Sarı-kırmızılılarda ayrıca Macar futbolcu Roland Sallai UEFA listesinde olmadığı için, Senegalli futbolcu Ismail Jakobs da sakatlığından dolayı kadroda yok.


Galatasaray - Elfsborg karşılaşmasını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetiyor.


GALATASARAY - ELFSBORG 11'LER

Galatasaray:Günay, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Yunus, Sara, Torreira, Barış, Mertens, Icardi, Osimhen

Elfsborg: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Arber Zeneli, Baidoo.


GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray - Elfsborg maçı Tabii TRT1 ekranlarından CANLI olarak yayınlanıyor. Galatasaray - Elfsborg maçını canlı izlemek için

AVRUPA LİGİ 3. HAFTA SONUÇLARI


#Galatasaray
#Elfsborg
#UEFA Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Instagram ve Youtube çöktü mü, neden açılmıyor 2024? 23 Ekim İnternet yavaşlaması...