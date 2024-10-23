UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 17.30'da RAMS Park'ta İsveç ekibi Elfsborg ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 4 puan ve averajla 8. sırada bulunuyor. Elfsborg ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla 16. sırada yer alıyor.





Galatasaray, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde oynadığı Yunan temsilcisi PAOK'u 3-1'lik skorla mağlup ederken, ikinci haftada da konuk olduğu Letonya takımı RFS ile 2-2 berabere kaldı. İsveç temsilcisi ise ilk hafta AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-2 kaybederken, ikinci haftada ise Roma'yı 1-0'lık skorla yendi.





Sarı-kırmızılılarda ayrıca Macar futbolcu Roland Sallai UEFA listesinde olmadığı için, Senegalli futbolcu Ismail Jakobs da sakatlığından dolayı kadroda yok.





Galatasaray - Elfsborg karşılaşmasını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetiyor.





GALATASARAY - ELFSBORG 11'LER

Galatasaray:Günay, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Yunus, Sara, Torreira, Barış, Mertens, Icardi, Osimhen

Elfsborg: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Arber Zeneli, Baidoo.





GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray - Elfsborg maçı Tabii TRT1 ekranlarından CANLI olarak yayınlanıyor. Galatasaray - Elfsborg maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.

AVRUPA LİGİ 3. HAFTA SONUÇLARI



