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Galatasaray Fuzul Fenerbahçe'yi mağlup etti: Play-off'ta öne geçti

Galatasaray Fuzul Fenerbahçe'yi mağlup etti: Play-off'ta öne geçti

16:537/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın sevinci.
Galatasaray'ın sevinci.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Galatasaray Fuzul sahasında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 59-53 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Galatasaray Fuzul, konuk ettiği Fenerbahçe İstanbul Jet'i 59-53 yendi.


Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan derbinin ilk periyodunu 17-14 önde bitiren sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 31-27 üstün gitti. Galatasaray, üçüncü çeyreğini 45-41 önde geçtiği maçtan 59-53 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.


İki galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği play-off final serisinde ikinci maç, 12 Nisan Cumartesi günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.




#Galatasaray Fuzul
#Fenerbahçe İstanbul Jet
#Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

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