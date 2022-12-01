Galatasaray'da Alonso sesleri

Bu sezon sol bek bölgesinde istikrarı yakalayamayan Galatasaray, bu bölgeye transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da hedef Marcos Alonso

Sarı-kırmızılı kulübün son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın 31 yaşındaki sol beki Marcos Alonso'yu gündemine aldığı öğrenildi. İspanyol takımıyla kontratı sezon sonunda bitecek olan Alonso için Barcelona ile masaya oturacak olan Galatasaray, devre arasında düşük bir bonservis bedeliyle bu transferi gerçekleştirmeye çalışacak.

Van Aanholt yerine Alonso

Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile ara transferde yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Hollandalı oyuncunun yerini Marcos Alonso'yu transfer ederek doldurmayı planlıyor.

Çok yönlü oyuncu

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Marcos Alonso birçok bölgede forma giyebiliyor. Ana mevkisi sol bek olan 31 yaşındaki oyuncu, stoper ve orta saha sol olarak da görev yapabiliyor. 1,89 boyundaki oyuncu, bu sezon Barcelona formasıyla 8 maçta stoper, 4 maçta ise sol bek olarak forma giydi. 12 maçta 853 dakika süre alan İspanyol futbolcu, 1 gollükte katkı verdi.

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