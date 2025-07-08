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Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın yeni hocası belli oldu

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın yeni hocası belli oldu

16:448/07/2025, Salı
AA
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Teknik direktör Gabor Gallai
Teknik direktör Gabor Gallai

Almanya'nın köklü ekiplerinden TSG 1899 Hoffenheim'da uzun yıllar görev alan deneyimli teknik direktör Gabor Gallai, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın başına geçti.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Alman Gabor Gallai getirildi.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Almanya'nın köklü ekiplerinden TSG 1899 Hoffenheim'da uzun yıllar görev alan deneyimli teknik direktör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.


Açıklamada, "2021-2022 sezonunda Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde takımıyla sahne alan Gallai, yüksek tempolu ve modern futbol anlayışıyla tanınıyor. Son olarak İsviçre'nin Grasshopper Club Zürich takımını çalıştıran, uluslararası deneyimi, oyuncu gelişimine verdiği önem ve oyun disipliniyle adından söz ettiren Gallai, sarı-kırmızılı ekibimizin teknik direktörlük görevini üstlenecek. Gabor Gallai'ye 'Hoş geldin' diyor, Galatasaray'daki görevinde üstün başarılar diliyoruz." denildi.




#Galatasaray Kadın Futbol Takımı
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