Rıdvan Öncel Galatasaray'a geri döndü

Rıdvan Öncel son olarak Anadolu Efes forması giymişti.
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında tecrübeli oyun kurucu Rıdvan Öncel ile sözleşme imzaladı.
Galatasaray MCT Technic, Rıdvan Öncel'i renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli oyun kurucumuza Galatasaray ailesine bir kez daha hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Kariyerine Banvit altyapısında başlayan Rıdvan, son olarak Anadolu Efes forması giymişti.
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