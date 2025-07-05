Galatasaray James Palmer'ın sözleşmesini uzattı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında sarı-kırmızı renklerimizle tanışan, özellikle Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere tüm sezon sahaya koyduğu enerjisi, skor gücü ve kritik anlarda göstermiş olduğu lider karakteri ile finale giden yolda takımımızın en önemli parçalarından biri olan James Palmer yeni sezonda da bizimle birlikte olacak." denildi.