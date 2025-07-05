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Galatasaray James Palmer'ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray James Palmer'ın sözleşmesini uzattı

17:175/07/2025, Cumartesi
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Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali yarı final mücadelesinde Galatasaray ile İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Sunel Arena'da karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray takımından James Palmer Jr (12) rakibi Aaron Dornekamp (42) ile mücadele etti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali yarı final mücadelesinde Galatasaray ile İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Sunel Arena'da karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray takımından James Palmer Jr (12) rakibi Aaron Dornekamp (42) ile mücadele etti.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu James Palmer ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu James Palmer ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında sarı-kırmızı renklerimizle tanışan, özellikle Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere tüm sezon sahaya koyduğu enerjisi, skor gücü ve kritik anlarda göstermiş olduğu lider karakteri ile finale giden yolda takımımızın en önemli parçalarından biri olan James Palmer yeni sezonda da bizimle birlikte olacak." denildi.

#Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı
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