Galatasaray Metehan Baltacı'nın sözleşmesini yeniledi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Altyapıda yetişen 22 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 7 maçta forma giyerken bir asistlik performans sergiledi. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro.