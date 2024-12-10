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Galatasaray Metehan Baltacı'nın sözleşmesini yeniledi

Galatasaray Metehan Baltacı'nın sözleşmesini yeniledi

18:1710/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Metehan Baltacı
Metehan Baltacı

Galatasaray Kulübü, savunma oyuncusu Metehan Baltacı'nın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcuyla 2028 yılının sonuna kadar anlaşma sağladı.

Galatasaray Kulübü, savunma oyuncusu Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 2027-28 sezonunun sonuna kadar uzattı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı’nın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Altyapıda yetişen 22 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 7 maçta forma giyerken bir asistlik performans sergiledi. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro.




#Galatasaray
#Metehan Baltacı
#Trendyol Süper Lig

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