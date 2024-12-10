Galatasaray Metehan Baltacı'nın sözleşmesini yeniledi

Galatasaray Kulübü, savunma oyuncusu Metehan Baltacı'nın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcuyla 2028 yılının sonuna kadar anlaşma sağladı.
Galatasaray Kulübü, savunma oyuncusu Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 2027-28 sezonunun sonuna kadar uzattı.
"Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı’nın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Altyapıda yetişen 22 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 7 maçta forma giyerken bir asistlik performans sergiledi. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro.