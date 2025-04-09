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Galatasaray Nymburk'u mağlup etti: Seride avantajı kaptı

Galatasaray Nymburk'u mağlup etti: Seride avantajı kaptı

22:059/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
DHA
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Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali ilk maçında Galatasaray konuk olduğu Çekya ekibi Nymburk'u 106-80 mağlup etti ve saha avantajını kaptı.

FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali ilk maçında temsilcimiz Galatasaray Çekya deplasmanında karşılaştığı Nymburk'u 106-80 mağlup etti.


Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-27 önde kapatan temsilcimiz devreyi de 49-47 önde kapattı. Soyunma odasından özellikle Will Cummings'in skorer oyunuyla dönen Galatasaray 3'üncü periyodu 17 sayı farkla önde geçtiği maçtan 106-80 galip ayrılarak avantaj sağladı.


Karşılaşmanın skorer ismi 33 sayıyla sarı-kırmızılı ekipten Will Cummings olurken Gray de 19 sayıyla farklı galibiyete katkı veren oyunculardan oldu.


OYUNCU SAYILARI:
Nymburk:
Bohacik 8, Brown 13, Ceaser 14, Hruban 6, Sehnal 11, Holt 8, Rylich, Bishop 7, Birts 11, Shumate
Galatasaray:
Göksenin Köksal 4, Buğrahan Tuncer 11, Cummings 33, Blumbergs 5, Palmer Jr. 5, Young 13, Delgado 7, Gray 19, Izundu 4, Sadık Emir Kabaca, Samet Geyik 3, Yaman Alisan 2

PERİYOT SONUÇLARI:

1'inci periyot: 23-27

Devre: 47-49

3'üncü periyot: 62-79




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