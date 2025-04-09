Galatasaray Nymburk'u mağlup etti: Seride avantajı kaptı

FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali ilk maçında Galatasaray konuk olduğu Çekya ekibi Nymburk'u 106-80 mağlup etti ve saha avantajını kaptı.
FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali ilk maçında temsilcimiz Galatasaray Çekya deplasmanında karşılaştığı Nymburk'u 106-80 mağlup etti.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-27 önde kapatan temsilcimiz devreyi de 49-47 önde kapattı. Soyunma odasından özellikle Will Cummings'in skorer oyunuyla dönen Galatasaray 3'üncü periyodu 17 sayı farkla önde geçtiği maçtan 106-80 galip ayrılarak avantaj sağladı.
Karşılaşmanın skorer ismi 33 sayıyla sarı-kırmızılı ekipten Will Cummings olurken Gray de 19 sayıyla farklı galibiyete katkı veren oyunculardan oldu.
1'inci periyot: 23-27
Devre: 47-49
3'üncü periyot: 62-79