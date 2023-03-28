Galatasaray para arıyor: 400 milyon TL ödeme yapılacak

Galatasaray, bu yılın mali olarak en zor dönemine giriyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 31 Mart-30 Nisan tarihleri arasında 400 milyon TL'den fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Bu ödemelerin içerisinde oyuncuların maaşları, prim ödemeleri ve transfer taksitleri de yer alıyor. Ayrıca FİFA'ya açtığı davayı kazanan Sofiane Feghouli gibi alacaklı oyuncuların da ödemeleri yapılacak.





İlk önce Mecidiyeköy projesi tamamlanacak

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, sıcak para girişi sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, bu sezon birçoğu taksitlere bölünmüş olmak üzere toplam 43 milyon Euro'luk transfer ücreti taahhüttü verdi. Kulüp, ilk olarak satışa sunduğu Mecidiyeköy'deki rezidans projesini tamamlamaya çalışacak.





Sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz projesi için de kaynak arıyor. Florya'daki arazinin TOKİ'ye ait olan bölümlerini 1 milyar TL'ye alan Galatasaray, Kemerburgaz'daki araziye yeni tesisleri inşa edip buraya taşındıktan sonra Florya'da da gayrimenkul projesi gerçekleştirecek.



















