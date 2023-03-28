|
Reklam
Reklam
Spor

Galatasaray para arıyor: 400 milyon TL ödeme yapılacak

Bu sezon birçok oyuncu transfer eden ve inşaat projesi geliştiren sarı-kırmızılı kulübün nakit ihtiyacı arttı. Galatasaray Kulübü, 31 Mart-30 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 400 milyon liralık ödeme yapacak.

Umut Yılmaz
10:23 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Başkanvekili Erden Timur

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Başkanvekili Erden Timur

Galatasaray, bu yılın mali olarak en zor dönemine giriyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 31 Mart-30 Nisan tarihleri arasında 400 milyon TL'den fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Bu ödemelerin içerisinde oyuncuların maaşları, prim ödemeleri ve transfer taksitleri de yer alıyor. Ayrıca FİFA'ya açtığı davayı kazanan Sofiane Feghouli gibi alacaklı oyuncuların da ödemeleri yapılacak.


İlk önce Mecidiyeköy projesi tamamlanacak

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, sıcak para girişi sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, bu sezon birçoğu taksitlere bölünmüş olmak üzere toplam 43 milyon Euro'luk transfer ücreti taahhüttü verdi. Kulüp, ilk olarak satışa sunduğu Mecidiyeköy'deki rezidans projesini tamamlamaya çalışacak.


Sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz projesi için de kaynak arıyor. Florya'daki arazinin TOKİ'ye ait olan bölümlerini 1 milyar TL'ye alan Galatasaray, Kemerburgaz'daki araziye yeni tesisleri inşa edip buraya taşındıktan sonra Florya'da da gayrimenkul projesi gerçekleştirecek.






#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.