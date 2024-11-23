Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt’u unutmadı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda Bodrum FK'nın konuğu oluyor. Maç öncesi Galatasaray taraftarı, Tottenham maçını izlemek için Bodrum’dan İstanbul’a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt’u andı.
Taraftarlar tribünün önüne ’Yiğit Adam’ yazılı asarak Yiğit Kurt’a rahmet diledi.
Galatasaray Kulübü yönetici, teknik heyet ve bazı futbolcular da sabah saatlerinde Yiğit Kurt’un kabrini ziyaret etmişti.
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