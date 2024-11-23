Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt’u unutmadı

Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt’u unutmadı

18:1923/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt’u unutmadı
Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt’u unutmadı

Galatasaray taraftarı Bodrum FK müsabakası öncesi, Tottenham maçını izlemek için Bodrum’dan İstanbul’a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt’u unutmadı.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda Bodrum FK'nın konuğu oluyor. Maç öncesi Galatasaray taraftarı, Tottenham maçını izlemek için Bodrum’dan İstanbul’a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt’u andı.


Taraftarlar tribünün önüne ’Yiğit Adam’ yazılı asarak Yiğit Kurt’a rahmet diledi.


Galatasaray Kulübü yönetici, teknik heyet ve bazı futbolcular da sabah saatlerinde Yiğit Kurt’un kabrini ziyaret etmişti.





#Galatasaray
#Bodrum FK
#Yiğit Kurt

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yetim Vakfı'ndan Türkiye'de bir ilk: Sosyal Yetimlik Sempozyumu