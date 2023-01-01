Sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcuyu 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak isterken Fildişi Sahili oyuncunun sadece sezon sonuna kadar Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakması transferin önündeki en büyük engel. Teknik direktör Okan Buruk'un da çok istediği Fofana için sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde İngiltere'ye çıkarma yapması bekleniyor. Yöneticilerin hem oyuncuyu ikna etmek hem de Chelsea ile yapılacak olası sözleşmeye uygun bir satın alma opsiyonu koydurmak istedikleri kaydedildi.