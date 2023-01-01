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Spor

Galatasaray'da Fofana ısrarı

Hücum rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Chelsea'nin genç oyuncusu David Datro Fofana için İngiltere'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Yönetim 1.5 yıllık süreyle kiralamak istediği 20 yaşındaki yıldız için İngiliz kulübünü ikna etmeye çalışacak

Umut Yılmaz
Umut Yılmaz
10:32 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
David Datro Fofana'nın güncel piyasa değeri 7 milyon euro

David Datro Fofana'nın güncel piyasa değeri 7 milyon euro

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, transfer arayışlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, ara transfer döneminde hücum rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Galatasaray, listesinin ilk sırasında yer alan Chelsea'nin genç oyuncusu David Datro Fofana için ısrarını sürdürüyor.


Fofana sezon sonuna kadar istiyor

Sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcuyu 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak isterken Fildişi Sahili oyuncunun sadece sezon sonuna kadar Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakması transferin önündeki en büyük engel. Teknik direktör Okan Buruk'un da çok istediği Fofana için sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde İngiltere'ye çıkarma yapması bekleniyor. Yöneticilerin hem oyuncuyu ikna etmek hem de Chelsea ile yapılacak olası sözleşmeye uygun bir satın alma opsiyonu koydurmak istedikleri kaydedildi.


65 maçta 24 gol ve 10 asist

Galatasaray'da sezon başında kiralanan Haris Seferovic ile yolların ayrılmasının ardından, Fofana transferinde görüşmelerin hız kazanması bekleniyor. Genç futbolcu, 3 sezon formasını giydiği Molde'de 65 maça çıktı ve takımına 24 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Norveç ekibinde dikkat çeken Fofana, Ocak ayının başında 12 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olmuştu. Fofana, İngiliz ekibinde sadece FA Cup'da 45 dakika oynadı.




#Galatasaray
#Chelsea
#Fofana
1 saat önce
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Galatasaray'da Fofana ısrarı
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