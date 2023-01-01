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David Datro Fofana'nın güncel piyasa değeri 7 milyon euro
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, transfer arayışlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, ara transfer döneminde hücum rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Galatasaray, listesinin ilk sırasında yer alan Chelsea'nin genç oyuncusu David Datro Fofana için ısrarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcuyu 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak isterken Fildişi Sahili oyuncunun sadece sezon sonuna kadar Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakması transferin önündeki en büyük engel. Teknik direktör Okan Buruk'un da çok istediği Fofana için sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde İngiltere'ye çıkarma yapması bekleniyor. Yöneticilerin hem oyuncuyu ikna etmek hem de Chelsea ile yapılacak olası sözleşmeye uygun bir satın alma opsiyonu koydurmak istedikleri kaydedildi.
Galatasaray'da sezon başında kiralanan Haris Seferovic ile yolların ayrılmasının ardından, Fofana transferinde görüşmelerin hız kazanması bekleniyor. Genç futbolcu, 3 sezon formasını giydiği Molde'de 65 maça çıktı ve takımına 24 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Norveç ekibinde dikkat çeken Fofana, Ocak ayının başında 12 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olmuştu. Fofana, İngiliz ekibinde sadece FA Cup'da 45 dakika oynadı.