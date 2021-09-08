Galatasaray'ın ismini sır gibi sakladığı orta saha ortaya çıktı

Galatasaray transferin son gününde Brezilya'nın gelecek vadeden oyuncularından Gustavo Assunçao ile anlaştı. Sarı kırmızılıların yetenekli oyuncuyu bugün mesai saatinden önce İstanbul'a getirmesi bekleniyor.
Mohamed El Neny ve Aliou Dieng'in transferleri için kulüpleri ile anlaşamayan Galatasaray, Portekiz'in Famalicao takımından Gustavo Assunçao ile el sıkıştı.
21 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacağı belirtildi.
- Öte yandan Assunçao, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe alarak transfer sinyali verdi.
Gustavo Assunçao, kimdir, nereli, kaç yaşında?
Portekiz Ligi'ne geldiği 2019/20'den bu yana en fazla isabetli pas veren, ikili mücadele kazanan ve top kapan oyuncusu Gustavo Assunçao. 21 yaşındaki futbolcu Brezilyalı. Assunçao, Portekiz liginin gelecek vadeden futbolcuları listesinde yer alıyordu.
- Maç: 58
- İsabetli pas: 2096
- Pas %: 86
- Kazandığı ikili mücadele: 250
- Top kapma: 54
- Sahipsiz top kazanma: 271.