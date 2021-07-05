Galatasaray uzun zamandır aradığı '6' numarayı buldu

Galatasaray, uzun zamandır aradığı orta saha transferi için görüşmelere başladı. Sarı kırmızılıların hedefindeki isim ise Mısır Ligi takımlarından El Ahly'de forma fiyen Aliou Dieng.

Malili orta saha oyuncusunu uzun zamandır izleyen Galatasaray Scout Ekibi, oyuncuyla ilgili olarak Fatih Terim'e olumlu raporlar sunarken tecrübeli teknik adamın da 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu beğendiği aktarıldı.

Mısır basınına yansıyan haberlere göre Galatasaray'ın transfer teklifi yaptığı oyuncunun transferinin 7 milyon Euro bonservis bedeline bitebileceği sarı kırmızılıların ise bu transfer için 5 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği aktarıldı.

Aliou Dieng, 2019 yılında Cezayir Ligi takımlarından Alger'en El Ahly'e 1 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.