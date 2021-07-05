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Galatasaray uzun zamandır aradığı '6' numarayı buldu

Galatasaray Ocak ayında yaptığı Mostafa Mohamed transferinin ardından Mısır Ligi'nden bir ismi daha transfer etmek için görüşmelere başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray uzun zamandır aradığı 6 numarayı buldu
Aliou Dieng Galatasaray'ın '6' numara bölgesi için istediği isimlerin başında geliyor.

Galatasaray, uzun zamandır aradığı orta saha transferi için görüşmelere başladı. Sarı kırmızılıların hedefindeki isim ise Mısır Ligi takımlarından El Ahly'de forma fiyen Aliou Dieng.

Malili orta saha oyuncusunu uzun zamandır izleyen Galatasaray Scout Ekibi, oyuncuyla ilgili olarak Fatih Terim'e olumlu raporlar sunarken tecrübeli teknik adamın da 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu beğendiği aktarıldı.

Mısır basınına yansıyan haberlere göre Galatasaray'ın transfer teklifi yaptığı oyuncunun transferinin 7 milyon Euro bonservis bedeline bitebileceği sarı kırmızılıların ise bu transfer için 5 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği aktarıldı.

  • Aliou Dieng, 2019 yılında Cezayir Ligi takımlarından Alger'en El Ahly'e 1 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

23 yaşındaki Aliou Dieng'in yaşı Mısır'da bir dönem tartışma konusu olmuştu.
23 yaşındaki Aliou Dieng'in yaşı Mısır'da bir dönem tartışma konusu olmuştu.

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