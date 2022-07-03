Galatasaray'a Joao Pedro transferi için sürpriz rakip

Okan Buruk'un takımın başına geçmesinin ardından transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, ilk olarak savunma hattına Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katmıştı.

İtalyan kulübüyle temaslar sürüyor

Savunma hattına yapılan iki transfer sonrası orta saha transferine yönelen sarı-kırmızılıların listesinde, Cagliari forması giyen 10 numaralı futbolcu Joao Pedro bulunuyor. Transferi gerçekleştirmek için İtalyan kulübüyle temaslarını sürdüren Galatasaray'a, bugün İtalyan basınında çıkan habere göre Valencia'nında talip olduğu belirtildi.

Galatasaray ve Valencia yarışıyor

Çizme basının yaptığı haberde, Valencia'nın 30 yaşındaki Joao Pedro ile ilgilendiğini ve bu transfer için ısrarcı olduğu belirtilirken, Galatasaray ve Valencia'nın Pedro için yarışa girdiği ifade edildi.

REKLAM

Cagliari forması giyen Joao Pedro, bu sezon çıktığı 39 maçta 13 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.