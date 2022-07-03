Spor Galatasaraya Joao Pedro transferi için sürpriz rakip
TRANSFER

Galatasaray'a Joao Pedro transferi için sürpriz rakip

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, aynı zamanda transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar orta saha transferi için Cagliari forması giyen Joao Pedro ile ilgileniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraya Joao Pedro transferi için sürpriz rakip
Joao Pedro

Okan Buruk'un takımın başına geçmesinin ardından transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, ilk olarak savunma hattına Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katmıştı.

İtalyan kulübüyle temaslar sürüyor

Savunma hattına yapılan iki transfer sonrası orta saha transferine yönelen sarı-kırmızılıların listesinde, Cagliari forması giyen 10 numaralı futbolcu Joao Pedro bulunuyor. Transferi gerçekleştirmek için İtalyan kulübüyle temaslarını sürdüren Galatasaray'a, bugün İtalyan basınında çıkan habere göre Valencia'nında talip olduğu belirtildi.

Galatasaray ve Valencia yarışıyor

Çizme basının yaptığı haberde, Valencia'nın 30 yaşındaki Joao Pedro ile ilgilendiğini ve bu transfer için ısrarcı olduğu belirtilirken, Galatasaray ve Valencia'nın Pedro için yarışa girdiği ifade edildi.

  • Cagliari forması giyen Joao Pedro, bu sezon çıktığı 39 maçta 13 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

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