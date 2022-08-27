Cicaldau idmana katılmadı: Yeni takımına imza atmaya gidiyor

Gündem

Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak'ın manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu'na sordu: Köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa bizimle de paylaşır mısınız?

KYK borcu, otomobilde ÖTV düzenlemesi ve son olarak ‘Borçlarınızı sakın ödemeyin!’ diyerek ‘icra affı düzenlemesi' öncesi sahneye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'içeriden nasıl bilgi aldığı merak konusu' diyerek konuyu haberleştiren Yeni Şafak'ın manşetinden rahatsız oldu. 'EYT'yi çözün' diyen Kılıçdaroğlu'na Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, "EYT çalışması 'köstebeğinizin görev yaptığı bakanlığa' henüz gitmemiş anlaşılan. Eğer, köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa haber amaçlı bizimle de paylaşır mısınız?" yanıtını verdi.