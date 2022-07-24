Spor Galatasarayda Evander bir adım önde
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Galatasaray'da Evander bir adım önde

Kadrosunu 10 numara ile takviye etmek isteyen Galatasaray, Danimarka’nın Midtjylland takımında oynayan Evander için kulübüne 5.5 milyon euro teklif etti. Ayrıca oyuncu ile de el sıkışılmak üzere olduğu kaydedildi. Amiri ve Harit için de temaslar devam ediyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Evander bir adım önde
Evander'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etme yönünde çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da güçlendirilmesi planlanan bölgeler arasında orta saha dikkat çekiyor. 10 numara transferi için çalışmalarını hızlandıran sarıkırmızılıların, Danimarka’da Midtjylland forması giyen Evander için temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

Galatasaray 5.5 milyon euro teklif etti

Brezilyalı futbolcu için kapıyı 10 milyon eurodan açan Danimarka ekibi, pazarlıklar sonrası 8 milyon euroya kadar indi. Galatasaray’ın ise Evander için 5,5 milyon euroluk bonservis teklifi verdiği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu kulübünden yıllık 500 bin euro kazanıyor. Tarafların yıllık ücret konusunda da anlaşma noktasında olduğu bildiriliyor. Evander için, önümüzdeki günlerde iki kulüp arasında orta yolun bulunması bekleniyor.

Sağlık raporu istendi

Diğer yandan Evander’in yaşadığı hamstring sakatlığı (arka adale) nedeniyle kısmi yırtık tespit edilmesi ve sahalara dönüşünün ağustos ayının sonunu bulabileceğinin belirtilmesi yönetimi bu konuda da harekete geçirdi. Sarı-kırmızılıların, 24 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili kapsamlı bir rapor istediği ve son duruma göre transfer hamlesinin şekilleneceği ifade edildi.

  • Galatasaray’ın Leverkusen’den Nadiem Amiri ve Schalke’den Amine Harit için de temaslarını devam ettirdiği belirtildi.

Florian Grillitsch transferinde yeni perde
SPOR
Florian Grillitsch transferinde yeni perde

Avrupada yüzlerce kişi öldü

Avrupa'da yüzlerce kişi öldü

​Tarih verildi: Sıcak hava dalgası Türkiye'ye gelecek mi?
İkinci taksitteson haftaya girildi

İkinci taksitte
son haftaya girildi

​Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor.
Aşı için kritik uyarı

​Bilim Kurulu üyesi önümüzdeki haftalara dikkat çekti.

​'Gül yetiştiren adam' aramızdan ayrıldı.

​Dünyaya nefes aldıran anlaşma.

​Akdeniz'de zehirli deniz kestanesi istilası.

PKK-YPG'nin Aynularab sorumlusu etkisiz hale getirdi.

Oluşumu bakımından hiçbir göle benzemiyor.

Eski Kars-Ardahan karayolu havadan görüntülendi.

​Korona nedeniyle seferlerini durdurmuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.