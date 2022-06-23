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Galatasaray'da orta sahaya Idrissa Gueye sesleri

Galatasaray'da başkanlık görevine seçilen Dursun Özbek, teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırdıktan sonra Okan Buruk ile anlaşma sağlamıştı. Transfer çalışmalarında gaza basan Özbek yönetimi, PSG forması giyen Idrissa Gueye'yi gündemine aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda orta sahaya Idrissa Gueye sesleri
Idrissa Gueye

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da geçtiğimiz günlerde göreve getirilen Sportif Direktör Cenk Ergün’ün, Fransız ekibi Paris Saint Germain’in orta sahadaki 32 yaşındaki yıldızı Idrissa Gueye’yi gündeme aldığı kaydedildi.

5 milyon euroyu gözden çıkardı

Fransız ekibi ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Senegalli’nin kadroya dahil edilmesi için tüm şartlar zorlanacak. Cim-Bom, bonservis için 5 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.

  • Lucas Torreira iddiası
  • Ünlü İtalyan muhabir Di Marzio’nun haberine göre de sarı-kırmızılılar, bonservisi Arsenal’da bulunan Lucas Torreira ile ilgileniyor. Galatasaray, Antalyasporlu Fernando için de 1 milyon euro önerecek. Rus basını ise Krasnodar’un 32 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Grzegorz Krychowiak’ın sarı-kırmızılı kulübe önerildiğini öne sürdü.

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