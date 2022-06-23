Galatasaray'da orta sahaya Idrissa Gueye sesleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da geçtiğimiz günlerde göreve getirilen Sportif Direktör Cenk Ergün’ün, Fransız ekibi Paris Saint Germain’in orta sahadaki 32 yaşındaki yıldızı Idrissa Gueye’yi gündeme aldığı kaydedildi.

5 milyon euroyu gözden çıkardı

Fransız ekibi ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Senegalli’nin kadroya dahil edilmesi için tüm şartlar zorlanacak. Cim-Bom, bonservis için 5 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.

Lucas Torreira iddiası

Ünlü İtalyan muhabir Di Marzio’nun haberine göre de sarı-kırmızılılar, bonservisi Arsenal’da bulunan Lucas Torreira ile ilgileniyor. Galatasaray, Antalyasporlu Fernando için de 1 milyon euro önerecek. Rus basını ise Krasnodar’un 32 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Grzegorz Krychowiak’ın sarı-kırmızılı kulübe önerildiğini öne sürdü.

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