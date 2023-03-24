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Spor

Galatasaray'da İtalyan rüzgarı: Hedef Roberto Gagliardini

Bu sezon kadrosunu yenileyen Galatasaray, çoğunlukla İtalya'da forma giyen oyuncuları transfer etti. Sarı-kırmızılı takım son olarak İtalya Serie A ekiplerinden İnter ile sözleşmesi bitecek İtalyan oyuncu Roberto Gagliardini'yi gündemine aldı.

Umut Yılmaz
10:03 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Roberto Gagliardini'nin güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.

Roberto Gagliardini'nin güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan Galatasaray, bu sezon kadrosunu neredeyse sıfırdan inşa etti. Sarı-kırmızılı takım, transferde tercihlerini İtalyan kökenli oyunculardan yana kullandı. Yaz transfer döneminde Galatasaray'a katılan Sergio Oliveira geçen sezon Roma'da, Lucas Torreira ise Fiorentina'da forma giydi.


Devre arasında Nicolo Zaniolo, Roma'dan, Kaan Ayhan ise Sassuolo'dan transfer edildi. Sarı-kırmızıhların yıldız ismi Mauro İcardi, kariyerinin zirvesini İnter'de yaşamıştı. Kaptan Fernando Muslera'nın ise Avrupa kariyeri İtalya'da başlamış ve Lazio'dan Galatasaray'a gelmişti.


Galatasaray'da Roberto Gagliardini sesleri

Gelecek sezon için transfer hazırlıklarına şimdiden başlayan Galatasaray, son olarak gündemine Roberto Gagliardini'yi aldı. Fredrik Midtsjö'den istediği verimi alamayan sarı kırmızılı takım, orta sahayı Gagliardini'yle güçlendirmeyi planlıyor.


Atalanta altyapısından yetişen ve 2018 yılında 22.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İnter'in yolunu tutan 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon İtalyan ekibinde istediği süreleri alamayan yıldız oyuncu, daha çok forma şansı bulacağı bir takımda oynamak istiyor. Gagliardini ile Galatasaray dışında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City de ilgileniyor





#Galatasaray
#Roberto Gagliardini
#Transfer Haberleri
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