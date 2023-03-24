Galatasaray'da Roberto Gagliardini sesleri

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan Galatasaray, bu sezon kadrosunu neredeyse sıfırdan inşa etti. Sarı-kırmızılı takım, transferde tercihlerini İtalyan kökenli oyunculardan yana kullandı. Yaz transfer döneminde Galatasaray'a katılan Sergio Oliveira geçen sezon Roma'da, Lucas Torreira ise Fiorentina'da forma giydi.

Devre arasında Nicolo Zaniolo, Roma'dan, Kaan Ayhan ise Sassuolo'dan transfer edildi. Sarı-kırmızıhların yıldız ismi Mauro İcardi, kariyerinin zirvesini İnter'de yaşamıştı. Kaptan Fernando Muslera'nın ise Avrupa kariyeri İtalya'da başlamış ve Lazio'dan Galatasaray'a gelmişti.

Atalanta altyapısından yetişen ve 2018 yılında 22.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İnter'in yolunu tutan 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon İtalyan ekibinde istediği süreleri alamayan yıldız oyuncu, daha çok forma şansı bulacağı bir takımda oynamak istiyor. Gagliardini ile Galatasaray dışında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City de ilgileniyor