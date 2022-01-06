Galatasaray'da Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'nın koronavirüse yakalandı

Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, futbolcu Taylan Antalyalı ve Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından Yardımcı Antrenörümüz Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlumuz Cihan Ünal ve oyuncularımızdan Taylan Antalyalı'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Selçuk İnan Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır" denildi

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