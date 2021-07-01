​Galatasaray’da sol beke Rui​

Gelecek sezonun kadrosunu kurmaya çalışan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, bu transfer döneminde stoper bölgesine Alpaslan Öztürk ve orta sahaya Aytaç Kara’yı transfer ederken, sol bek bölgesini güçlendirmek için de çalışmaları sürdürüyor. İtalya basınında yer alan haberlere göre; sarı-kırmızılı takım Napoli forması giyen 30 yaşındaki sol bek Mario Rui için girişimlere başladı. İtalyan ekibiyle masaya oturan Galatasaraylı yöneticiler, Rui için pazalığı sürdürüyor. Alınan bilgilere göre Napoli, Portekizli oyuncu için 6 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Sarı-kırmızılı takım, bu fiyatı aşağıya çekmeye çalışırken, Rui için İtalya Serie A’dan başka takımların da devrede olduğu öğrenildi. İtalya basınından Sky Italia, Napoli’nin, Galatasaray’ın 5 milyon Euro’luk teklifini kabul ettiği ve imzaların atılabilmesi için geriye sarı-kırmızılı takımın Rui’yi ikna etmesinin kaldığı belirtildi. 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon Napoli adına 36 resmi maça çıkarken önceki sezon İtalya Kupası’nı kazanmıştı. Portekiz ile UEFA Uluslar Ligi’ni kazanan Mario Rui, 11 kez A Milli Takım forması giydi. Galatasaray’ın son bek gündeminde Alex Moreno, Van Aanholt, George Bello ve Fenerbahçe’nin de peşinde olduğu Ezgjan Alioski de bulunuyor.

İtalya Serie A takımlarından Cagliari ile sözleşmesi sona eren Kwadwo Asamoah için Galatasaray iddiası gündeme geldi. 32 yaşındaki Ganalı sol bekin, bonservisini eline almasının ardından, sarı-kırmızılı takımın devreye girdiği öne sürüldü. Juventus forması giydiği dönemde de Galatasaray gündemine gelen Asamoah’ı İtalya’dan bazı takımların da istediği, geleceği hakkında henüz karar vermediği öğrenildi. Asamoah, geçen sezonun devre arasında Cagliari’ye imza atmış ve 9 lig maçında oynamıştı.