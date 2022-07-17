Galatasaray'da transferler art arda geliyor: 3 yabancı ismin imzası an meselesi

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Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler bir anda gökyüzünü kaplarken yangına 6 helikopter, 5 uçak olmak üzere 11 hava unsuruyla müdahale ediliyor. Yangınla ilgili açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmamaktadır” dedi.