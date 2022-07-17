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Galatasaray'da transferler art arda geliyor: 3 yabancı ismin imzası an meselesi

Şimdiye kadar Sergio Oliveira dışında kadrosuna yabancı bir ismi dahil etmeyen Galatasaray, 3 yabancı futbolcunun transferini açıklamaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Haris Seferovic, Florian Grillitsch ve Leo Dubois'in kadroya katılımı için büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda transferler art arda geliyor: 3 yabancı ismin imzası an meselesi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

Galatasaray'da transferdeki sessizlik son buluyor. Sarı kırmızılılar, önümüzdeki hafta 3 yabancı futbolcunun transferini açıklayacak.

Benfica'dan Haris Seferovic ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray yönetimi, orta saha Florian Grillitsch ve sağ bek Leo Dubois ile anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Okan Buruk'a 3 ismin transferlerinin bittiği bilgisi verilirken anlaşılan futbolcuların bu hafta takıma katılması bekleniyor.

  • Galatasaray'ın Seferovic'i satın alma opsiyonuyla kiralayacağı öğrenilirken sağ bek Leo Dubois için bonservis ödemesi yapması bekleniyor. Sarı kırmızılılar Florian Grillitsch'i ise serbest statüde olması sebebiyle bonservis bedelsiz olarak transfer edecek.

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