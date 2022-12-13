Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Lyon'un genç stoperi CenkÖzkaçar'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Ross'un sakatlanması, Nelsson'un birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekmesi üzerine yerli bir isimle savunma hattını güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'dan Cenk Özkaçar hamlesi

İlk olarak Adaba Demirspor'dan Samet Akaydın'a talip olan Galatasaray, Cenk Özkaçar için de Fransız ekibiyle temasa geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 22 taşındaki genç oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncu için 2.5 milyon euroyu gözden çıkarttı.

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İşin içinde Valencia var

Transferin önündeki en büyük engel La Liga ekiplerinden Valencia. İspanyol ekibi, sezon başında satın alma opsiyonlu olarak Cenk'i kiraladı. Transferin gerçekleşmesi için öncelikle Cenk Özkaçar'ın Valencia'dan ayrılması gerekiyor.

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Altay'dan, Lyon'a 1.5 milyon euro karşılığında transfer olan 22 yaşındaki milli oyuncu, Valencia'da kiralık olarak forma giyiyor. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Cenk Özkaçar'ın güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro.

Mehmet Topal'dan sonra Valencia forması giyen ikinci Türk futbolcu Cenk Özkacar olacak pic.twitter.com/z9AkGerOpg — SPOR (@yenisafakspor) August 22, 2022

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