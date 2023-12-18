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Spor

Sparta Prag'ın korkutan istatistiği: Kaybetmiyorlar!

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sparta Prag, sahasında oynadığı son 15 maçta yenilgi yüzü görmeyerek dikkat çekiyor. Çekya liginde zirvede yer alan Prag, en yakın rakibine ise 5 puan fark atmış konumda yer alıyor.

15:52 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 15:59 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Son 15 maçtır sahalarında kaybetmiyorlar.
Son 15 maçtır sahalarında kaybetmiyorlar.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.


Çekya ekibinin istatistikleri dikkat çekiyor. Sparta Prag en yakın rakibine 5 puan fark atmış konumda ligde zirvede yer alırken sahasında oynadığı son 15 karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmedi.


Ligde çıktığı 19 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan başarılı ekip, 47 kez fileleri havalandırırken kalesinde 13 gol gördü.


Sparta Prag, şu ana dek Türk takımlarına karşı 14 maçta karşı karşıya gelirken 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Avrupa Ligi C Grubu'nda Rangers'ın ardında 10 puanla ikinci sırada tamamladı.


Kopenhag'a elendiler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan ve grubu 2. sırada tamamlayarak üst tura çıkan Kopenhag ile sezon başında karşı karşıya gelmiş iki maçtan da sahadan beraberlikle ayrılmıştı.






#Sparta Prag
#Galatasaray
#UEFA Avrupa Ligi
22 dakika önce
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