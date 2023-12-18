Ligde çıktığı 19 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan başarılı ekip, 47 kez fileleri havalandırırken kalesinde 13 gol gördü.

Sparta Prag, şu ana dek Türk takımlarına karşı 14 maçta karşı karşıya gelirken 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Sparta Prag, şu ana dek Türk takımlarına karşı 14 maçta karşı karşıya gelirken 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan ve grubu 2. sırada tamamlayarak üst tura çıkan Kopenhag ile sezon başında karşı karşıya gelmiş iki maçtan da sahadan beraberlikle ayrılmıştı.