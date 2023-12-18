Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.
Çekya ekibinin istatistikleri dikkat çekiyor. Sparta Prag en yakın rakibine 5 puan fark atmış konumda ligde zirvede yer alırken sahasında oynadığı son 15 karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmedi.
Ligde çıktığı 19 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan başarılı ekip, 47 kez fileleri havalandırırken kalesinde 13 gol gördü.
Avrupa Ligi C Grubu'nda Rangers'ın ardında 10 puanla ikinci sırada tamamladı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan ve grubu 2. sırada tamamlayarak üst tura çıkan Kopenhag ile sezon başında karşı karşıya gelmiş iki maçtan da sahadan beraberlikle ayrılmıştı.