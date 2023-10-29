Galatasaray'ın golünden önce faul var mı?

Abdülkerim'in Olawoyin'e müdahalesi (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren gol tartışmalara neden oldu. Sergio Oliveira'nın golü öncesi Abdülkerim Bardakçı'nın İbrahim Olawoyin'e faul yaptığı iddia edildi.
Rizespor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı açıklamada, "Emeğimizin gasp edilmesine sebep olanların vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz" diyerek hakem Kadir Sağlam ve ekibine tepki gösterdi.
Eski hakemler Bülent Yıldırım, Bahattin Duran, Deniz Çoban, Ahmet Çakar, Erman Toroğlu ve Fırat Aydınus, Abdülkerim Bardakçı-İbrahim Olawoyin pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu ve Çakar, Abdülkerim'in müdahalesinin nizami olduğunu, diğer hakemler ise faul olduğunu savundu.