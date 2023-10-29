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Spor

Galatasaray'ın golünden önce faul var mı?

Eski hakemler, Galatasaray'ın Rizespor'a attığı gol öncesi Abdülkerim Bardakçı'nın İbrahim Olawoyin'e yaptığı müdahaleyi yorumladı. Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, Abdülkerim'in müdahalesinin nizami olduğunu; Bülent Yıldırım, Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Fırat Aydınus ise faul olduğunu savundu.

Selman Ağrıkan
10:06 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 10:44 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Abdülkerim'in Olawoyin'e müdahalesi (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Abdülkerim'in Olawoyin'e müdahalesi (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren gol tartışmalara neden oldu. Sergio Oliveira'nın golü öncesi Abdülkerim Bardakçı'nın İbrahim Olawoyin'e faul yaptığı iddia edildi.


Rizespor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı açıklamada, "Emeğimizin gasp edilmesine sebep olanların vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz" diyerek hakem Kadir Sağlam ve ekibine tepki gösterdi.




Faul mü, değil mi?

Eski hakemler Bülent Yıldırım, Bahattin Duran, Deniz Çoban, Ahmet Çakar, Erman Toroğlu ve Fırat Aydınus, Abdülkerim Bardakçı-İbrahim Olawoyin pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu ve Çakar, Abdülkerim'in müdahalesinin nizami olduğunu, diğer hakemler ise faul olduğunu savundu.


İşte eski hakemlerin pozisyonla ilgili görüşleri:

Bülent Yıldırım:
"Kimse bunun tertemiz müdahale olduğunu anlatamaz. Abdülkerim arkadan itiyor. Gözden kaçmış faul, bu golün iptali gerekirdi."

Bahattin Duran:
"Abdülkerim kolunu koydu, yüklendi ve itti. Top Olawoyin'in kontrolünde, bu darbeyi almasa topla oynamaya devam edecekti. Bu pozisyon benim için faul. VAR bunlara karışamıyor. Pozisyonu İlhan Hoca ile birlikte en iyi gören maçın dördüncü hakemi. Dördüncü hakem, Kadri Sağlam'a bunu bildirmeliydi. Dördüncü hakem ayak darbesine baktıysa, bu faulü kaçırmıştır."

Deniz Çoban:
"Dengesi bozulup düşmese, top Olawoyin'in önünde kalacak. Abdülkerim'in müdahalesi net faul."

Ahmet Çakar:
"Topa vuran kesinlikle Abdülkerim. Yani Galatasaray'ın attığı gol kurallara uygun."

Erman Toroğlu:
"Ben bu pozisyona faul vermem. Abdülkerim topa dokunuyor, ikili mücadele var. Topa vurmuş sonrası beni ilgilendirmez."

Fırat Aydınus:
"Omuzunla sırta yaptın diye nizami şarj olmaz. Şarjdan ziyade Abdülkerim'in kolunun uzaması nedeniyle bir itme mevcut. Bu topa net dokunup sonrasında faul yaptığı gibi bir şey değil. O hızlı giden adamı itme nedeniyle düşmesine neden oluyor. Pozisyon faul."






#Galatasaray
#Rizespor
#Süper Lig
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