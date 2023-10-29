Galatasaray'ın golünden önce faul var mı?

Fırat Aydınus:

"Omuzunla sırta yaptın diye nizami şarj olmaz. Şarjdan ziyade Abdülkerim'in kolunun uzaması nedeniyle bir itme mevcut. Bu topa net dokunup sonrasında faul yaptığı gibi bir şey değil. O hızlı giden adamı itme nedeniyle düşmesine neden oluyor. Pozisyon faul."