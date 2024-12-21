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Galatasaray'da iki eksik

Galatasaray'da iki eksik

10:3121/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
AA
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Okan Buruk'un Trabzonspor maçındaki 11'i
Okan Buruk'un Trabzonspor maçındaki 11'i

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda Roland Sallai ve Mauro Icardi karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.


Süper Lig'in geride kalan bölümünde 15 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 41 puanla haftaya zirvede girdi.


Bellona Kayserispor ise 3 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 15 puanla 16. sırada yer aldı.


Roland Sallai cezalı

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi de maçın kadrosunda yer alamayacak.

Roland Sallai, sarı-kırmızılı formayla 10 maça çıktı ve 1 gol attı.

3 isim sınırda

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.








#Galatasaray
#Süper Lig
#Kayserispor

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