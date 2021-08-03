Spor Galatasarayın peşinde koştuğu futbolcu Adana Demirspor idmanında
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Galatasaray'ın peşinde koştuğu futbolcu Adana Demirspor idmanında

Galatasaray'ın uzun süredir izlediği ve kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng ile ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Galatasarayın peşinde koştuğu futbolcu Adana Demirspor idmanında
Aliou Dieng, Mısır'ın Al Ahly takımında forma giyiyor.

Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Aliou Dieng'in 2017-2018 sezonu başında Adana Demirspor'da deneme idmanlarına çıktığı ancak beğenilmediği ortaya çıktı.

Dieng sonrasında Cezayir ekibi Alger'e transfer olurken burada müthiş bir çıkış yakaladı. Malili orta saha oyuncusu sonrasında ise Mısır'ın güçlü takımlarından Al Ahly'e imza attı. 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Mısır'a geçiş yapan yetenekli orta saha oyuncusu burada kulübüyle önemli kupalar kazandı ve piyasa değerini yükseltti.

  • Mısır basınına göre, Al Ahly'nin transferi için 8 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği Dieng'in 5.5 milyon Euro + sonraki satıştan pay maddesiyle sarı kırmızılılara imza atması bekleniyor.

Aliou Dieng, Adana Demirspor ile 2017-2018 sezonunda deneme idmanlarına çıktı. (Kaynak: Ajansspor)
Aliou Dieng, Adana Demirspor ile 2017-2018 sezonunda deneme idmanlarına çıktı. (Kaynak: Ajansspor)

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