Galatasaray'ın peşinde koştuğu futbolcu Adana Demirspor idmanında

Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Aliou Dieng'in 2017-2018 sezonu başında Adana Demirspor'da deneme idmanlarına çıktığı ancak beğenilmediği ortaya çıktı.

Dieng sonrasında Cezayir ekibi Alger'e transfer olurken burada müthiş bir çıkış yakaladı. Malili orta saha oyuncusu sonrasında ise Mısır'ın güçlü takımlarından Al Ahly'e imza attı. 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Mısır'a geçiş yapan yetenekli orta saha oyuncusu burada kulübüyle önemli kupalar kazandı ve piyasa değerini yükseltti.

Mısır basınına göre, Al Ahly'nin transferi için 8 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği Dieng'in 5.5 milyon Euro + sonraki satıştan pay maddesiyle sarı kırmızılılara imza atması bekleniyor.