Spor Galatasarayın planı ön libero üçgeni
TRANSFER

Galatasaray'ın planı ön libero üçgeni

Galatasaray, orta sahasını en az 1 oyuncuyla daha güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, transfer sezonu bitene kadar Gedson, Dieng ve Okay Yokuşlu için girişimlere devam edecek.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayın planı ön libero üçgeni
Teknik heyet, takımdaki ön liberoların performansından memnun değil.

Yaz transfer sezonunu hızlı geçiren Galatasaray, şimdiye kadar kadrosunu 10 isimle güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi’nde forma giyecek 25 oyuncunun ismini UEFA’ya bildirse de lig için en az bir transfer daha yapmak istiyor.

Teknik heyet, takımdaki ön liberoların performansından memnun değil. Cimbom, transfer sezonunun son gününe kadar Benfica’dan Gedson Fernandes, Al Ahly’den Aliou Dieng ve Celta Vigo’dan Okay Yokuşlu için girişimlerini sürdürecek.

Aliou Dieng
Aliou Dieng

Galatasaray beklemede

Geoson için uzun süredir Benfica ile temasta olan Galatasaray, Portekiz ekibini transfere bir türlü ikna edemedi. Sarı-kırmızılı takım, Benfica’nın bonservisi için 15 milyon Euro istediği 22 yaşındaki oyuncu için son güne kadar temaslarına devam edecek.

Gedson Fernandes
Gedson Fernandes

Genç futbolcu için istenilen sonuç alınamazsa Al Ahly’de forma giyen Dieng için anlaşma yolu aranacak. Galatasaray, 23 yaşındaki Malili oyuncu için bir yıllık kiralama teklifi sunacak. Kontratına da 5.5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma bedeli ekleyecek.

Sarı-kırmızılı takım, ayrıca Okay Yokuşlu için de Celta Vigo ile görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol ekibi 27 yaşındaki oyuncu için 3 milyon Euro bonservis istiyor. Galatasaray ise milli futbolcuyu kiralamayı planlıyor.

Okay Yokuşlu
Okay Yokuşlu

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