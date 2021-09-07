Galatasaray'ın planı ön libero üçgeni

Yaz transfer sezonunu hızlı geçiren Galatasaray, şimdiye kadar kadrosunu 10 isimle güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi’nde forma giyecek 25 oyuncunun ismini UEFA’ya bildirse de lig için en az bir transfer daha yapmak istiyor.

Teknik heyet, takımdaki ön liberoların performansından memnun değil. Cimbom, transfer sezonunun son gününe kadar Benfica’dan Gedson Fernandes, Al Ahly’den Aliou Dieng ve Celta Vigo’dan Okay Yokuşlu için girişimlerini sürdürecek.

Aliou Dieng

Galatasaray beklemede

Geoson için uzun süredir Benfica ile temasta olan Galatasaray, Portekiz ekibini transfere bir türlü ikna edemedi. Sarı-kırmızılı takım, Benfica’nın bonservisi için 15 milyon Euro istediği 22 yaşındaki oyuncu için son güne kadar temaslarına devam edecek.

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Gedson Fernandes

Genç futbolcu için istenilen sonuç alınamazsa Al Ahly’de forma giyen Dieng için anlaşma yolu aranacak. Galatasaray, 23 yaşındaki Malili oyuncu için bir yıllık kiralama teklifi sunacak. Kontratına da 5.5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma bedeli ekleyecek.

Sarı-kırmızılı takım, ayrıca Okay Yokuşlu için de Celta Vigo ile görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol ekibi 27 yaşındaki oyuncu için 3 milyon Euro bonservis istiyor. Galatasaray ise milli futbolcuyu kiralamayı planlıyor.

Okay Yokuşlu

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