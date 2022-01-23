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Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı için olay iddia

Galatasaray'ın Trabzonspor'a 2-1 yenildiği maçta çok büyük bir hataya imza atan Taylan Antalyalı için olay bir iddia ortaya atıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı için olay iddia
Siopis ve Taylan Antalyalı

Galatasaray'ın Trabzonspor'a kaybettiği 2-1'lik mücadelede çok ciddi bir hata yapan Taylan Antalyalı için maç sonunda ses getiren bir iddia ortaya atıldı.

A Spor muhabiri Emre Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taylan, demek ki Galatasaray orta sahasında oynamak takımın 11'ini bir gün önceden vermeye benzemiyormuş kardeşim" diye yazdı.

Bu iddia kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılırken sarı kırmızılı taraftarlar Taylan Antalyalı'ya tepki gösterdi.
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