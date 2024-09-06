A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki ilk maçında Galler'e konuk oldu.
Cardiff'te oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Ay-yıldızlılar'da Barış Alper Yılmaz maçın 64. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışında kaldı.
24 yaşındaki futbolcu kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.
A Milli Takım, Galler maçında ilk isabetli şutunu 87. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile buldu.
Bu sonucun ardından gruba bir puanla başlayan milliler, 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te İzlanda'yı İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda ağırlayacak.
GALLER - TÜRKİYE MAÇ SONUCU
GALLER - TÜRKİYE MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
5. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Roberts'ın sağ kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Ramsey kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.
45+1. dakikada milli takımın sol kanattan Arda ile kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Abdülkerim kafayı vurdu top üstten dışarıya gitti.
51. dakikada Arda Güler'in ceza sahası içi sol çaprazından çevirdiği top Barış Alper'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
55. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Wilson'ın ceza sahası içi sağ tarafında son çizgiden çevirdiği topa sağ çaprazdan Johnson'un şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.
62. dakikada kendi yarı alanının sol taç çizgisine yakın noktasında baskıya giden Barış Alper Yılmaz, Neco Williams'a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
87. dakikada sol taraftan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kale önünden kafa vuruşunda kaleci Ward meşin yuvarlağı kurtardı.